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Samsun-Ordu kara yolunda üç araç çarpıştı, trafik kısa süreli aksadı

Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy Selyeri mevkiinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun-Ordu kara yolunda üç araç çarpıştı, trafik kısa süreli aksadı

Samsun-Ordu kara yolunda üç araç çarpıştı, trafik kısa süreli aksadı

Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Edinilen bilgiye göre kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaza ve araçtaki hasar:

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerindeki ilk incelemede, araç sürücüleri ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bildirilmediği belirtildi.

Trafik akışı ve müdahale:

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Yetkililer ve sürücüler tarafından araçların güvenli bir alana kaldırılması sağlanınca, trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazanın kesin sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili değerlendirmeler ve tutanaklar ilgili birimlerce tamamlandıktan sonra paylaşılacak bilgiler kamuoyuna iletilecek.

SAMSUN’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI. KAZADA YARALANAN...

SAMSUN’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI. KAZADA YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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