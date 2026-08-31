Samsun-Ordu kara yolunda üç araç çarpıştı, trafik kısa süreli aksadı

Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Edinilen bilgiye göre kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaza ve araçtaki hasar:

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerindeki ilk incelemede, araç sürücüleri ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bildirilmediği belirtildi.

Trafik akışı ve müdahale:

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Yetkililer ve sürücüler tarafından araçların güvenli bir alana kaldırılması sağlanınca, trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazanın kesin sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili değerlendirmeler ve tutanaklar ilgili birimlerce tamamlandıktan sonra paylaşılacak bilgiler kamuoyuna iletilecek.

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