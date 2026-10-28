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Viranşehir'de geceleyin yağma suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakalandı

Viranşehir'de silahla konutta geceleyin yağma suçundan 8 yıl 3 ay 20 gün hapisle aranan kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Viranşehir'de geceleyin yağma suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakalandı

Viranşehir'de geceleyin yağma suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan hakkında hüküm bulunan ve 8 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile aranan kişi için Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltı ve teslim süreci:

Yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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VİRANŞEHİR’DE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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