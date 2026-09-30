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Yağmur sonrası İnhisar'da yolda kalan kamyoneti jandarma traktörle kurtardı

Bilecik'in İnhisar ilçesi Harmanköy'de yağmurla çamura saplanan kamyoneti jandarma, yol emniyeti alıp traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmur sonrası İnhisar'da yolda kalan kamyoneti jandarma traktörle kurtardı

olayın gelişimi:

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köyünde, etkili yağmur nedeniyle bir kamyonetin yolun sol tarafındaki tarlaya saplandığı görüldü. Araç, sahibi Lütfü Bakkal'a ait 11 TA 018 plakalı kamyonetti.

müdahale ve yol güvenliği:

Bölgede bulunan ekipler, olay sırasında görevde olan önleyici kolluk devriyesi tarafından durumu tespit etti. Trafik güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla ekipler çevrede gerekli emniyet önlemlerini aldı.

çıkarma işlemi:

Jandarma ekipleri, bulunduğu yerden çıkarmak için traktör desteği sağladı ve kamyonet, traktör yardımıyla çamurdan çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

BİLECİK’TE ÇAMURA SAPLANAN KAMYONET TRAKTÖRLE ÇIKARILDI

BİLECİK’TE ÇAMURA SAPLANAN KAMYONET TRAKTÖRLE ÇIKARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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