Yağmur sonrası İnhisar'da yolda kalan kamyoneti jandarma traktörle kurtardı

olayın gelişimi:
Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köyünde, etkili yağmur nedeniyle bir kamyonetin yolun sol tarafındaki tarlaya saplandığı görüldü. Araç, sahibi Lütfü Bakkal'a ait 11 TA 018 plakalı kamyonetti.
müdahale ve yol güvenliği:
Bölgede bulunan ekipler, olay sırasında görevde olan önleyici kolluk devriyesi tarafından durumu tespit etti. Trafik güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla ekipler çevrede gerekli emniyet önlemlerini aldı.
çıkarma işlemi:
Jandarma ekipleri, bulunduğu yerden çıkarmak için traktör desteği sağladı ve kamyonet, traktör yardımıyla çamurdan çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.
BİLECİK’TE ÇAMURA SAPLANAN KAMYONET TRAKTÖRLE ÇIKARILDI
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