Yağmur sonrası İnhisar'da yolda kalan kamyoneti jandarma traktörle kurtardı

olayın gelişimi:

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köyünde, etkili yağmur nedeniyle bir kamyonetin yolun sol tarafındaki tarlaya saplandığı görüldü. Araç, sahibi Lütfü Bakkal'a ait 11 TA 018 plakalı kamyonetti.

müdahale ve yol güvenliği:

Bölgede bulunan ekipler, olay sırasında görevde olan önleyici kolluk devriyesi tarafından durumu tespit etti. Trafik güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla ekipler çevrede gerekli emniyet önlemlerini aldı.

çıkarma işlemi:

Jandarma ekipleri, bulunduğu yerden çıkarmak için traktör desteği sağladı ve kamyonet, traktör yardımıyla çamurdan çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

BİLECİK’TE ÇAMURA SAPLANAN KAMYONET TRAKTÖRLE ÇIKARILDI