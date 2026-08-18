yağmurda kayan kamyonet refüjdeki tabela sayesinde durdu

kaza nasıl gerçekleşti?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kısa süreli yağışın ardından yol yüzeyinin kayganlaşması sonucu bir kaza meydana geldi. Demokrasi Bulvarı'ndan Güllük Caddesi'ne dönmekte olan kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıktı ve refüje çıktı.

tabela ve çevredeki hasar:

Kamyonet, refüjdeki trafik levhası'na çarparak durabildi; bu sayede araç karşı şeride tamamen geçmekten kurtuldu. Olay sırasında karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen araç kamyonetin teması sonucu zarar gördü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

görüntüler ve alınacak ders:

Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntüler, yağışlı havalarda hızın azaltılması ve takip mesafesinin korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET ORTA REFÜJDEKİ TABELAYA ÇARPARAK DURABİLDİ.