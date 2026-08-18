Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

yağmurda kayan kamyonet refüjdeki tabela sayesinde durdu

Manavgat'ta yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, refüjdeki levhaya çarparak durdu; karşı yöndeki araç zarar gördü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

yağmurda kayan kamyonet refüjdeki tabela sayesinde durdu

kaza nasıl gerçekleşti?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kısa süreli yağışın ardından yol yüzeyinin kayganlaşması sonucu bir kaza meydana geldi. Demokrasi Bulvarı'ndan Güllük Caddesi'ne dönmekte olan kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıktı ve refüje çıktı.

tabela ve çevredeki hasar:

Kamyonet, refüjdeki trafik levhası'na çarparak durabildi; bu sayede araç karşı şeride tamamen geçmekten kurtuldu. Olay sırasında karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen araç kamyonetin teması sonucu zarar gördü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

görüntüler ve alınacak ders:

Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntüler, yağışlı havalarda hızın azaltılması ve takip mesafesinin korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET ORTA...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET ORTA REFÜJDEKİ TABELAYA ÇARPARAK DURABİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası