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Yalıkavakspor denizin kızlarıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ilk imzayı attı

Ankara'daki finalde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 34-31 yenen Yalıkavakspor, Edanur Burhan'ın 8 golüyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:17

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yalıkavakspor denizin kızlarıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ilk imzayı attı

final maçı özeti:

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan finalde Yalıkavakspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 34-31 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonu oldu. Bodrum temsilcisi, organizasyonun ilk ayağını kazanarak hem kulüp hem de Türk hentbol tarihi için yeni bir sayfa açtı.

maçın gidişatı:

'Denizin Kızları' olarak anılan Yalıkavakspor karşılaşmaya etkili başladı ve ilk yarıyı 20-18 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ekip, son düdüğe kadar istikrarlı bir oyun sergileyerek sahadan üç gollük farkla ayrıldı. Maçta Edanur Burhan 8 golle takımının en etkili ismi olurken, Gülcan Tügel 10, Valeriia Baranik 7, Iuliia Andriichuk 4, Jalisha Vera Maria Loy ve Tuana Akman 2'şer, Michaella Eunice Magba ise 1 gol kaydetti.

tepkiler ve kulüp değerlendirmesi:

Yalıkavakspor Başantrenörü Kıvanç Özcan, zaferi 'Tarihe geçmek bizim için çok özel' sözleriyle değerlendirdi ve oyuncularının sahadaki karakterini övdü: 'Bu kupayı çok istedik. Oyuncularım sahada son ana kadar büyük bir karakter ve mücadele ortaya koydu.' Özcan, sezonun başında gelen bu başarının takım için değerli olduğunu vurguladı.

Kulüp Başkanı Emin Palalı ise yıllardır süren emeğin bu kupayla taçlandığını belirterek, 'Yalıkavak'ta büyük hayallerle başlayan bu yolculuğun bugün Cumhurbaşkanlığı Kupası ile taçlanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz' dedi. Palalı, kupanın Bodrum'a armağan edildiğini kaydetti.

Yalıkavakspor'un şampiyonluğu Bodrum'da da coşkuyla karşılandı. İlk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk sahibi olarak tarihe geçen ekip, yeni sezona önemli bir moral ve prestij kazanımıyla başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NIN İLK ŞAMPİYONU YALIKAVAKSPOR

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NIN İLK ŞAMPİYONU YALIKAVAKSPOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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