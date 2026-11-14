Yangın tatbikatında rolü abartan hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı

Tatbikat ve olayın gelişimi

Kahramanmaraş'ta HG Hostpital'de düzenlenen yangın tatbikatında, eksi ikinci kattaki hasta odasında çıkan yangın canlandırıldı. Dumandan etkilenen iki kişi kurtarılarak acil servise getirildi. Acil servis bölümünde tatbikatın bir parçası olarak hastane görevlileri tarafından karşılanan rol oyuncuları arasında bulunan bir erkek hasta yakını, doktorla görüşmek istediğini söyleyerek tepkisini yükseltti.

Gerginlik kısa sürede tırmandı ve rol yapan kişinin tepkisi gerçek bir saldırıya dönüştü. Olay yerindeki sağlık personeline yönelik darp girişiminde bulunuldu; güvenlik ve tatbikat ekipleri duruma müdahale ederek gerilimi yatıştırdı. Olay, tatbikatın genel akışını etkileyip huzursuzluğa neden oldu.

Tatbikatın amacı ve sağlık personelinin müdahalesi

Hastane yetkilileri tatbikatın ana hedefinin yangın anındaki müdahale, kurtarma, tahliye ve acil servis süreçlerini test etmek olduğunu belirtti. Tatbikat sırasında ortaya çıkan gerçekçi tepkiler, ekiplerin stres altında çalışma biçiminin değerlendirilmesine imkan verdi. Güvenlik birimleri ve sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesiyle olay kontrol altına alınarak tatbikat tamamlandı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Kurşat Aköz, İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile hastanemiz çalışanları ve ekibimiz ile birlikte, her hangi bir acil durumda neler yapabileceğimizi hazır olma durumumuzu değerlendirme olarak yaptık. Bunun sonunda yangın tatbikatımızı başarılı bir şekilde tamamladı. Düzenli olarak tatbikatlarımızı hazır bulunmamızı sağlayacak

Yetkililer, benzer uygulamalarda rol oyuncularının sınırlarının net belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Olay, tatbikatların gerçekçilik ile güvenlik arasındaki dengenin korunması gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı.

KAHRAMANMARAŞ’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN YANGIN TATBİKATINDA, HASTANEYE GELEN BİR HASTANIN YAKINI, KENDİSİNİ ROLÜNE KAPTIRINCA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI