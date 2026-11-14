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Akkirpi'de kayaların arasında saklı kalan katmanlı şelale turizme çağırıyor

Kastamonu İhsangazi Akkirpi'de kayaları aşındırarak oluşan katmanlı şelale, yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşle ulaşılabiliyor; flora ve yaban hayatı zenginliği sunuyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Akkirpi'de kayaların arasında saklı kalan katmanlı şelale turizme çağırıyor

Akkirpi'de kayadan çıkan doğal kademeler

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Akkirpi köyü mevkiinde kayalıkları aşındırarak oluşmuş katmanlı bir şelale, bölgeye gelenlere görsel bir şölen sunuyor. Şelale, ana kayanın oyulmasıyla oluşan küvet benzeri bir havuzdan ikinci kademeye doğru akıyor ve çevresindeki taş dokusuyla dikkat çekiyor. Bölge havadan görüntülendiğinde oluşumun özgün yapısı ve çevresel bütünlük net biçimde görülüyor.

ulaşım ve ziyaret bilgileri:

İhsangazi ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleye ulaşım, kısa bir yürüyüşü gerektiriyor. Bölge sakinlerinin verdiği bilgiye göre, şelaleye ulaşmak için yapılan parkur yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüş ile tamamlanabiliyor. Havuzun önü yerel halk arasında Ördek Göleti olarak anılıyor; burası daha önce yabani ördeklerin yuva ve konaklama alanı olmuş bir nokta.

doğa, fauna ve turizm potansiyeli:

Bölge incelemelerinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hikmet Haberal, alanda belirgin bir flora çeşitliliği ve yaban hayatı gözlemlediğini aktarıyor. Haberal, özellikle farklı kelebek türlerinin varlığına dikkat çekiyor ve pınar suyu ile soğuk kaynakların bulunduğunu belirtiyor. Bu unsurların bir araya gelmesi, alanın tabiat parkı veya tescillenmiş bir koruma bölgesi olarak değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.

Bölge halkı ve uzmanlar, Akkirpi'deki şelalenin sadece doğal bir güzellik olmakla kalmayıp, çevresindeki Sipahiler Mağarası ve Kaya Mezarı gibi yakın coğrafi değerlerle birlikte planlandığında bütüncül bir turizm rotası oluşturabileceğini vurguluyor. Söz konusu güzergahın, hem doğa turizmi hem de kültürel miras gezileri için potansiyel taşıdığı belirtiliyor.

Yerel sakinlerden Ayhan Başcı, alanın korunmasının ve turizme kazandırılmasının öncelikli dilekleri olduğunu belirtiyor. Başcı, bölgenin doğal özelliklerinin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve ziyaretçi yönetiminin planlanması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşım, hem doğal dengenin korunması hem de sürdürülebilir turizm imkanlarının hayata geçirilmesi açısından önem taşıyor.

Sonuç olarak Akkirpi'deki katmanlı şelale, görsel zenginliği, kısa yürüyüşle erişilebilir olması ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik ile öne çıkıyor. Yerel aktörlerin ve uzmanların iş birliğiyle alana yönelik planlı adımlar atılması durumunda bölge, bölgesel turizm haritasında daha görünür bir konuma yükselebilir.

Güzelliğiyle mest eden şelale keşfedilmeyi bekliyor

Güzelliğiyle mest eden şelale keşfedilmeyi bekliyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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