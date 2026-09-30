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Halk Kart eylülde 7 bin 300 kişiye ödeme yaptı, esnafa yaklaşık 10 milyon lira katkı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart eylül ödemeleri hesaplara yatırıldı; 7.300 hak sahibine destek sağlandı, yerel esnafa toplam 9.999.900 TL girdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Halk Kart eylülde 7 bin 300 kişiye ödeme yaptı, esnafa yaklaşık 10 milyon lira katkı

Halk Kart eylül ödemeleri hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek amacıyla yürütülen Halk Kart uygulamasının eylül ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Bu ayki dağıtımla hem ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan destek sağlandı hem de yerel ekonomi canlandırıldı.

kimler ne kadar aldı:

Uygulama kapsamında bu ay 3 bin 443 kişiye 1.000 TL, 3 bin 857 kişiye ise 1.700 TL tutarında ödeme yapıldı. Toplamda 7 bin 300 hak sahibinin faydalandığı destek, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılması hedefleniyor.

esnafa sağlanan katkı:

Halk Kart ile yapılan harcamalar doğrudan yerel esnafa yansıdı; bu ay Mersinli işletmelerin kasasına toplam 9 milyon 999 bin 900 TL girdi. Belediye yetkilileri, desteğin ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra kent ekonomisine ve küçük esnafa da önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Program, düzenli ödemeler ve hedeflenen fayda dağılımı ile hem hane bütçelerine destek vermeyi hem de yerel tedarik zincirine canlılık kazandırmayı amaçlıyor. Eylülde uygulamanın ulaştığı kapsam, benzer sosyal destek modellerinin şehir ekonomisine olan etkisini gösteren bir örnek oluşturdu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN TEMEL İHTİYAÇLARINI...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA UYGULANAN 'HALK KART’IN EYLÜL AYI TUTARLARI HESAPLARA YATIRILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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