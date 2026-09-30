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Yaş tanımayan performans: Ali Bıdı 77'de Moskova maratonunda Türkiye'yi temsil etti

77 yaşındaki iş insanı ve sporcu Ali Bıdı, 26-27 Eylül 2026 Moskova Maratonu'nda 42 km 195 m parkuru tamamlayarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yaş tanımayan performans: Ali Bıdı 77'de Moskova maratonunda Türkiye'yi temsil etti

Moskova maratonunda Türkiye temsil edildi:

Rusya'nın başkenti Moskova'da 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2026 Moskova Maratonu'nda Türkiye'yi Ali Bıdı temsil etti. Antalya iş dünyasının tanınmış isimlerinden ve ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Bıdı, "Demir Adam" lakabıyla biliniyor ve 42 kilometre 195 metrelik zorlu parkuru tamamlayarak uluslararası bir organizasyonda Türkiye bayrağını taşıdı.

Rekor katılım ve yarış sonuçları:

Bu yıl organizasyon, yaklaşık 60 bin kayıtlı sporcuyla tarihindeki en yüksek katılıma ulaştı. Lujniki Stadyumu çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte 10 kilometrelik koşuların yanı sıra maraton ve çeşitli bayrak yarışları da yapıldı. Ana maratonda erkeklerde Kenyalı Mika Chemweno 2 saat 10 dakika 36 saniyelik dereceyle birinci oldu; kadınlarda ise Etiyopyalı Nurit Shimels 2 saat 26 dakika 32 saniyelik süresiyle yarış rekorunu kırdı.

Ali Bıdı'nın maratonu ve önemi:

77 yaşında olmasına rağmen aktif spor yaşamını sürdüren Bıdı'nın Moskova'daki koşusu, sporun yaşla sınırlanamayacağına dair somut bir örnek oluşturdu. Triatlon ve maratonlardaki geçmiş performanslarıyla tanınan Bıdı, bu katılımıyla hem sporcu kimliğini hem de iş dünyasındaki konumunu uluslararası sahnede birleştirdi. Organizasyona katılımı, sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanma konularında farkındalık yaratma açısından da dikkat çekti.

2013'te yaklaşık 5 bin katılımcıyla başlayan Moskova Maratonu, 2026'ya gelindiğinde kitlesel bir spor etkinliği haline gelerek küresel koşu takviminde yerini sağlamlaştırdı. Bu sonuç, hem elit sporcuların hem de amatör koşucuların yoğun ilgisini yansıtıyor ve maratonun gelecekteki organizasyonları için umut verici bir işaret teşkil ediyor.

RUSYA’NIN BAŞKENTİ MOSKOVA’DA DÜZENLENEN 2026 MOSKOVA MARATONU’NA KATILAN “DEMİR ADAM” LAKAPLI 77...

RUSYA’NIN BAŞKENTİ MOSKOVA’DA DÜZENLENEN 2026 MOSKOVA MARATONU’NA KATILAN “DEMİR ADAM” LAKAPLI 77 YAŞINDAKİ İŞ İNSANI VE SPORCU ALİ BIDI, 42 KİLOMETRE 195 METRELİK PARKURDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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