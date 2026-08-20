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yasak dönüşte çarpışma: kurye motosikleti sürücüsü yaralandı

Karadeniz Ereğli'de dönüşün yasak olduğu noktada manevra yapan otomobil ile kurye motosikleti çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı, tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

yasak dönüşte çarpışma: kurye motosikleti sürücüsü yaralandı

kaza nasıl meydana geldi:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak ile Meydanbaşı istikameti yakınında bir trafik kazası yaşandı. İddiaya göre, Kenan P. yönetimindeki 34 PV 5538 plakalı otomobil, Nimet Hoca Sokak’tan Meydanbaşı yönüne ilerlerken, dönüşün yasak olduğu bir noktadan cadde istikametine geçmek istedi.

O sırada Meydanbaşı yönünden çarşı istikametine seyir eden kurye motosikleti ile çarpışma meydana geldi. Motosikleti kullananın Mert Kırand olduğu ve motosikletin plakasının 67 AER 623 olduğu belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı; Kırand’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü Kenan P.’nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü ve kazayla ilgili inceleme başlattı. Emniyet ekipleri, dönüşün yasak olduğu noktada yapılan manevranın kaza ile bağlantısını araştırıyor.

trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Olay, yasak olarak işaretlenen dönüş noktalarında yapılacak manevraların oluşturduğu riski bir kez daha gösterdi. Bu tür noktaların işaret ve denetimlerinin sürdürülmesinin yanı sıra sürücülerin kurallara uymasının kazaları önlemede önemli olduğu vurgulanıyor.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, DÖNÜŞ YAPILMASININ YASAK OLDUĞU NOKTADA MANEVRA YAPMAK...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, DÖNÜŞ YAPILMASININ YASAK OLDUĞU NOKTADA MANEVRA YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİL İLE KURYE MOTOSİKLETİ ÇARPIŞTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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