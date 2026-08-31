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Yaşar Güler ve Mareşal Syed Asim Munir, Mekke ortak savunma anlaşması komitesi öncesi görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı öncesinde Mareşal Syed Asim Munir ile bir araya geldi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:03

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yaşar Güler ve Mareşal Syed Asim Munir, Mekke ortak savunma anlaşması komitesi öncesi görüştü

Görüşme öncesi ikili temas

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenecek Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı öncesinde ikili görüşmelerini sürdürdü. Bu çerçevede Bakan Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile bir araya geldi.

görüşmenin içeriği ve hedefi:

Resmî açıklamaya göre yapılan görüşmede, komite toplantısına hazırlık niteliğinde ikili istişareler gerçekleştirildi. Toplantının zeminini güçlendirmeye yönelik temasların, Mekke Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalarla örtüşmesi amaçlandı.

katılımcılar ve bağlam:

Görüşmede ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. İlgili temaslar, tarafların komite düzeyindeki eşgüdümünü artırma ve yapılacak toplantıya ilişkin hazırlıkları tamamlamaya yönelik adımlar olarak değerlendirildi.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, PAKİSTAN KARA KUVVETLERİ VE SAVUNMA KUVVETLERİ KOMUTANI MAREŞAL...

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, PAKİSTAN KARA KUVVETLERİ VE SAVUNMA KUVVETLERİ KOMUTANI MAREŞAL SYED ASİM MUNİR İLE DE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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