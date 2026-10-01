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Diyarbakır’da dayanışma vurgusu: yaşlılar günü yürüyüşü

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yaşlılara saygı mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır’da dayanışma vurgusu: yaşlılar günü yürüyüşü

Diyarbakır’da dayanışma vurgusu: yaşlılar günü yürüyüşü

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Diyarbakır’da toplumsal dayanışma ve yaşlılara verilen değerin ön plana çıkarılması amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi ve il müdürlüğü binası önünden başladı.

katılım ve yürüyüş güzergâhı:

Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra kentteki çeşitli liselerden öğrenciler, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej, il müdürlüğü önünden hareket ederek Anıt Park’ta son buldu; etkinlik, farklı kuşakların bir araya gelerek yaşlılara yönelik saygı ve dayanışma mesajı vermesi amacıyla gerçekleştirildi.

il müdürünün mesajı:

Anıt Park’ta topluluk adına konuşan İl Müdürü Vekili Faysal Yaşa, büyüklerin hayat tecrübelerinin genç kuşaklar için yol gösterici olduğunu vurguladı. Yaşa, şu ifadeleri kullandı: Bugün bizlere hayat tecrübeleriyle yol gösteren büyüklerimizi anmak ve onlara olan sevgimizi, saygımızı ifade etmek için bir aradayız. Yaşlılık hayatın doğal ve değerli bir dönemidir. Büyüklerimiz geçmişimizden aldığımız dersleri, aile değerlerimizi, geleneklerimizi ve hayat tecrübemizi bizlere aktaran önemli birer rehberdir. Onların anlattığı her anı, verdiği her öğüt bizler için kıymetli birer hazinedir. Unutmamalıyız ki bugün genç olan bizler de bir gün yaşlanacağız. Bu nedenle yaşlılarımıza her zaman sabırlı, anlayışlı, sevgi dolu ve saygılı davranmalıyız. Onların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri de kendilerini değerli ve yalnız olmadıklarını hissetmeleridir. Yaşlılar haftası yalnızca büyüklerimizi hatırladığımız bir hafta değil onlara karşı sevgi ve saygımızı hayatımızın her gününde göstermemiz gerektiğini hatırlatan özel bir haftadır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun bir ömür diliyorum. Yaşlılar haftamız kutlu olsun.

Etkinlik, yaşlılara yönelik farkındalığı gündemde tutmayı ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir birliktelik mesajı olarak sona erdi.

ANIT PARKTA TOPLULUK ADINA KONUŞAN İL MÜDÜRÜ VEKİLİ FAYSAL YAŞA, “BUGÜN BİZLERE HAYAT...

ANIT PARKTA TOPLULUK ADINA KONUŞAN İL MÜDÜRÜ VEKİLİ FAYSAL YAŞA, “BUGÜN BİZLERE HAYAT TECRÜBELERİYLE YOL GÖSTEREN BÜYÜKLERİMİZİ ANMAK VE ONLARA OLAN SEVGİMİZİ, SAYGIMIZI İFADE ETMEK İÇİN BİR ARADAYIZ” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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