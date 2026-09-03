Yazın serinliğini Toroslar'dan taşıyan karlama geleneği

Toroslar'dan Antalya'ya karlama yolculuğu

Antalya'nın yazın bunaltan sıcaklarında vatandaşların serinleme tercihlerinden biri, bölge halkınca "karlama" adıyla bilinen doğal karla hazırlanan şerbetler. Bu karlar, Toroslar'ın yüksek kesimlerinden toplanıp semt pazarlarında satılana dek zahmetli bir süreçten geçiyor.

Kaynak ve toplama yöntemi:

Kar, Gündoğmuş ilçesinin 2 bin-2 bin 500 metre rakımlı yaylalarında kışın yağan karların yaz boyunca saklanmasıyla elde ediliyor. Pazarcı Mehmet Meral, karları "bıçkı ve el motoruyla dikdörtgenler halinde kesip çuvallara koyduğunu" belirtiyor. Meral, bu işi "gerçekten çok zahmetli" diye tanımlıyor ve geleneği sürdürmenin bedelini emekle ödediğini vurguluyor.

Satış, çeşitler ve fiyatlar:

Meral'in verdiği bilgiye göre karlama satışı Haziranda başlıyor ve hava koşullarına göre Ekim ayı ortalarına kadar devam ediyor. Pazara haftalık olarak getirdiği kar miktarı yaklaşık 2 ton düzeyinde. Müşterilerin damak zevkine göre kar, pekmezli, vişneli, limonlu, Osmanlı şerbetli, portakallı, yaban mersinli, ahududulu ve çilekli gibi şerbetlerle buluşturuluyor. Kase ve bardak boylarına göre satış fiyatları 100 ila 200 lira arasında değişiyor ve özellikle sıcak günlerde yoğun talep görüyor.

Gelenek ve talep:

Meral, karlama satışını 25 yıldır sürdürdüğünü ve bu geleneğin dedesinden kendisine geçtiğini söylüyor. Müşteri kitlesinin büyük ölçüde aynı kaldığını, birçok kişinin her hafta karlama aldığını belirtiyor. 26 yıldır pazarcılık yapan Osman Ülger de "Her hafta mutlaka karlama yerim. Bu hakiki kardır. Soğuk hava depolarının buzu değildir" diyerek ürüne olan güvenini ifade ediyor.

Müşteriler arasında dikkat çeken bir örnek de Ayşe Uzan ve 90 yaşındaki annesi. Uzan, annesinin pazardan "sadece kar ister" diye ısrar ettiğini, Çarşamba ve pazar günleri karlamayı mutlaka aldığını aktarıyor. Bu tür ifadeler, doğal karın Antalya'da hem tüketim alışkanlığı hem de kültürel bir gelenek olarak sürdüğünü gösteriyor.

Toroslar'ın yüksek yaylalarından kente taşınan karlama, Antalya'da hem pazarcıların uzun soluklu gelir kaynaklarından biri hem de geleneksel serinleme yollarından biri olarak varlığını koruyor.

ANTALYA’NIN KAVURUCU SICAĞINDA VATANDAŞLARIN SERİNLEMEK İÇİN TERCİH ETTİĞİ DOĞAL KAR, BU KEZ TOROSLAR’IN YÜKSEK KESİMLERİNDEN SEMT PAZARLARINA UZANAN ZAHMETLİ YOLCULUĞUYLA DİKKAT ÇEKİYOR.