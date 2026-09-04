Yeni başlangıç: Kartepe kent konutlarında 144 ailenin anahtar teslimi

Kartepe kent konutlarında anahtar teslimi yarın gerçekleştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kent Konut A.Ş. güvencesiyle Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri'nin 12 blok ve toplam 144 dairelik bölümü, anahtar teslim töreniyle hak sahiplerine verilecek. Tören, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de düzenlenecek.

Projenin özellikleri:

Toplam 16.800,74 metrekare alan üzerine kurulan proje, modern mimarisi ve çağdaş yaşam donatılarıyla dikkat çekiyor. Konutlar; sosyal donatıları, yeşil alanlar ve çevre dostu uygulamalarla planlanmış olup, sakinlerine güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Bölgeye katkısı ve hak sahiplerinin beklentisi:

Kent Konut A.Ş.'nin kente değer katma hedefi doğrultusunda geliştirilen proje, bölgenin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Tüm hazırlıkların tamamlandığı projede hak sahipleri, yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşayacak.

KARTEPE’DE HAYATA GEÇİRİLEN KENT KONUT EVLERİ’NDE 144 DAİRENİN ANAHTARLARI YARIN DÜZENLENECEK TÖRENLE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK.