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Yeni golcünün adresi: Ali Habeşoğlu Trabzon'da

Trabzonspor'un son gün transferi 22 yaşındaki Ali Habeşoğlu, Bodrum FK'dan transfer oldu; bordo-mavili formayla kendini geliştirip takıma katkı sunmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeni golcünün adresi: Ali Habeşoğlu Trabzon'da

Ali Habeşoğlu bordo-mavili formayla tanıştı

Trabzonspor, transferin son gününde 22 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Genç golcü, Bodrum FK'daki performansıyla dikkat çektikten sonra bordo-mavililere imza attı ve bugün Trabzon'a geldi.

Geçen sezon ve tercih süreci:

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla sergilediği oyunla birçok kulübün ilgisini çeken Habeşoğlu, teklifleri değerlendirdikten sonra tercihini Trabzonspor yönünde kullandı. Transfer döneminin son anlarında gerçekleşen imzanın ardından oyuncu şehirdeki ilk temaslarını oluşturdu.

Beklentiler ve forması:

Habeşoğlu, bordo-mavili takımda başarılı olmak istediğini belirterek, "Öncelikle çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Burada takıma çok katkı vermek istiyorum" dedi. Genç forvet, kadroda Paul Onuachu ve Mohamed Salah gibi isimlerin bulunmasının kendisi için önemli bir öğrenme fırsatı sunduğunu ve bu oyuncularla birlikte gelişmeyi hedeflediğini aktardı.

Trabzonspor'un genç oyunculara verdiği önemin transfer kararında etkili olduğunu vurgulayan Habeşoğlu, forma şansı bulduğu sürede en iyi performansını sergilemek istediğini söyledi. Yeni transferin bordo-mavili ekipte giyeceği forma numarası da açıklandı; 99 numaralı formayla sahaya çıkacak.

Kulüp ve oyuncu için uyum sürecinin nasıl ilerleyeceği, antrenmanlardaki performansı ve teknik ekibin kullanımıyla birlikte sezon içinde değerlendirilecek. Ali Habeşoğlu'nun gelişimi ve takıma katkısı, hem taraftarın hem de yönetimin yakından takip edeceği konular arasında olacak.

TRABZONSPOR’UN TRANSFERİN SON GÜNÜNDE BODRUM FK’DAN KADROSUNA KATTIĞI 22 YAŞINDAKİ GENÇ GOLCÜ ALİ...

TRABZONSPOR’UN TRANSFERİN SON GÜNÜNDE BODRUM FK’DAN KADROSUNA KATTIĞI 22 YAŞINDAKİ GENÇ GOLCÜ ALİ HABEŞOĞLU, TRABZON’A GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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