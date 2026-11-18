Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Belediyesi arasında topluma kazandırma protokolü

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Belediyesi arasında, hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, hükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirerek, üretken bireyler olarak yeniden topluma katılmalarını hedefliyor.

Protokolün amacı:

İmzalanan protokolün temel hedefi, hükümlülerin ceza süreçlerinden sonra sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve toplumsal faydayı ön plana çıkaran uygulamalar geliştirmektir. Bu kapsamda amaç, hükümlülerin yeniden topluma katılımını destekleyerek bireysel sorumluluk ve mesleki becerilerinin güçlendirilmesidir.

Uygulamanın kapsamı:

Protokol çerçevesinde hükümlüler, kamuya yararlı işlerde çalıştırılacak; bu uygulama aracılığıyla hem yerel hizmetlere katkı sağlanması hem de hükümlülerin sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dayanışma ve toplumsal fayda esasına dayanan yaklaşımın, uzun vadede yeniden suç oranlarının azalmasına ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine katkı sunması bekleniyor.

Yürütülecek çalışmalar, hükümlülerin üretken roller üstlenmesine olanak tanıyacak şekilde planlanırken, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesiyle sürecin etkinliği artırılacak.

KARABÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE YENİCE BELEDİYESİ ARASINDA, HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI VE SOSYAL HAYATA UYUMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.