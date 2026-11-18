Ordu'da kahverengi kokarca mücadelesi sürüyor

Ordu genelinde tarımsal üretimi ve özellikle fındık sektörünü tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadelede toplamda yaklaşık 100 milyon TL kaynak kullanıldığı bildirildi. Mücadele çalışmalarında koordinasyon Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanırken, destek ve personel temini için İŞKUR ile iş birliği yürütülüyor.

Kapsam ve istihdam:

İŞKUR tarafından 30 milyon 116 bin 460 TL tutarında ödenek tahsis edildi. Bu kaynak kapsamında 19 ilçede toplam 170 personel görevlendirilecek; istihdam edilenlerden 120 kişi İşgücü Uyum Programı, 50 kişi Toplum Yararına Program çerçevesinde çalışacak. Personel, saha ilaçlaması ve kışlak çalışmaları başta olmak üzere çeşitli görevlerde yer alacak.

Uygulanan yöntemler ve saha çalışmaları:

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay zararlının Türkiye'de 2017, Ordu'da ise 2023 yılından itibaren görüldüğünü belirtti. Mücadelede mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal yöntemlerin bir arada uygulandığı vurgulandı. 2023'ten bu yana yaklaşık 650 bin kışlak ilaçlandığı, biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere 130 bin feromon tuzak dağıtıldığı, biyolojik mücadele kapsamında ise doğaya toplam 550 bin samuray arısı bırakıldığı açıklandı. Geçen yıl salınan sayısı 300 bin olarak kaydedildi.

Bayram Ay, havaların soğumasıyla zararlının ev, depo ve ahır gibi alanlara sığınmasının kışlak mücadelesini daha da önemli kıldığını belirterek, yeni dönemde İŞKUR tarafından istihdam edilecek personelle kışlak çalışmalarının daha kapsamlı yürütüleceğini ve üreticilerden görevli ekiplerin ilaçlama çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş ise kahverengi kokarcanın özellikle fındık üretimi için önemli bir tehdit teşkil ettiğini, geçmiş yıllardaki çalışmalar sayesinde zararlının etkisinin azaldığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi. Akkuş, İŞKUR Genel Müdürlüğü'nden alınan destekle 170 kişilik istihdamın sağlandığını, ilaçlama, kişisel donanım ve diğer giderlerle birlikte mücadelenin toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon TL'ye yaklaştığını dile getirdi.

Çalışmalar, 19 ilçede kurumlar arası iş birliğiyle koordineli şekilde yürütülecek ve hem saha uygulamaları hem de kışlak ilaçlamaları öncelikli olarak sürdürülecek.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BAYRAM AY (FOTOĞRAFTA SOLDA) VE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜ MAHMUT AKKUŞ (FOTOĞRAFTA SAĞDA)