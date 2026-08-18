Yerel kulüpler güç birleştirmeye hazırlanıyor: Muğlaspor ve Çine Madranspor iş birliği görüşmesi

ziyaretin kapsamı:

Çine Madranspor Kulüp Başkanı Deniz Karaman ile Başkan Yardımcısı Tayfun Bozdemir ve Sportif Direktör Tuncay Erçinten oluşan heyet, Muğlaspor Kulübü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşme sırasında iki kulübün temsilcileri, karşılıklı ilişkileri güçlendirme ve birlikte ilerleme yollarını ele aldı.

Ziyarette Muğlaspor cephesi; Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü ve Kulüp Genel Müdürü Adem Korkmaz tarafından karşılandı. Taraflar, ziyaretin samimi ve yapıcı bir ortamda geçtiğini vurguladı.

görüşülen konular ve beklentiler:

Toplantıda iki kulüp arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları detaylandırıldı. Heyetler, ortak altyapı çalışmaları, oyuncu gelişimi ve teknik bilgi paylaşımı gibi alanlarda iş birliği alternatiflerini masaya yatırdı ve önceliklerin belirlenmesine yönelik ilk değerlendirmeleri yaptı.

Çine Madranspor heyeti, Muğlaspor'a yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Taraflar, ilerleyen dönemde somut adımlar atılması için iletişimi sürdürme kararı aldı ve yakın zamanda takip görüşmeleri planlamayı öngördü.

MUĞLASPOR VE ÇİNE MADRANSPOR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ