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Yerköy'de sazan sarmalı dolandırıcılığı son anda önlendi

Yerköy'de ikinci el aracını satan Sedat Çöker, 2 bin lira kapora örneğiyle planlanan sazan sarmalı dolandırıcılığını polisin uyarısıyla engelledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yerköy'de sazan sarmalı dolandırıcılığı son anda önlendi

Olayın detayları:

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobilini satışa çıkaran Sedat Çöker, alıcı olduğunu söyleyen bir kişiyle iletişime geçti. Şüpheli İ.C. kendisini doktor olarak tanıttı ve aracı satın alacağını belirterek 1 milyon 295 bin lira ödeyeceğini söyledi. Anlaşmanın ardından 2 bin lira kapora gönderilmesini istedi ve ilanı kaldırmasını talep etti. Çöker ilanın kaldırılmasıyla birlikte alıcının güvence verdiği ödeme yönteminde ısrar etti ancak daha sonra şüpheli, aracın fotoğrafını ve plakasını kapatarak başka alıcılara satmaya çalıştı.

Satışın ilerleyen safhasında aynı araç, ruhsat sahibinin haberi olmadan farklı kişilere 890 bin lira olarak teklif edildi. Bu durum, aracı almaya gelen Konya’dan gelen kişilerle görüşme sırasında ortaya çıktı ve Çöker şüpheleri büyüyünce emniyete başvurdu.

Polisin müdahalesi ve engellenen mağduriyet:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ekipleri, yapılan görüşmelerde şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini ve dolandırıcılık riski bulunduğunu tespit etti. Görevliler, Konya’dan gelen alıcıları uyararak olası büyük bir maddi kaybın önüne geçti. Çöker, emniyet mensuplarının zamanında müdahalesiyle hem kendi mağduriyetini engellediğini hem de araç almaya gelen vatandaşların zarar görmesinin önlendiğini belirtti.

Mağdur olduğunu ifade eden Sedat Çöker, emniyete teşekkür ederek, özellikle İlçe Emniyet Müdürü ve ekiplerinin müdahalesinin olası bir dolandırıcılığı önlediğini vurguladı.

Şüpheli hakkında işlem:

Polisin yaptığı çalışmada, şüpheli İ.C. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma sürerken ilgili tarafların ifadeleri alındı ve olayla bağlantılı hesap hareketleri ile iletişim kayıtları inceleniyor. Emniyet yetkilileri vatandaşları benzer ilan ve satış süreçlerinde kapora taleplerine, ilan kaldırma isteklerine ve ödeme yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YOZGAT YERKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT YERKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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