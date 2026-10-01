Teknofest Şanlıurfa'da: vatandaşların yerli teknoloji gururu

Teknofest şanlıurfa'da ziyaretçiler yerli teknolojiyi yakından gördü

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde ziyaretçi yoğunluğu sürdü. Festival alanında sergilenen yerli ve milli teknoloji ürünleri, farklı yaş gruplarından gelen vatandaşlarda heyecan ve gurur yarattı. Ziyaretçiler, sergilenen projeleri yakından inceleyip fotoğraf çekerek tecrübelerini paylaştı.

ziyaretçilerin izlenimleri:

Mehmet Bayram etkinlikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: 'Çok güzel, çok şahane, çok iyidir. Allah hepimize güç, devletimize güç ve kuvvet versin. Hepsi süper. Ben hepsini merak ettim. Vallahi bu her türlü uçaklar iyi yani. Bence her bir uçak bir bedeldir. Evet, hepsini inceledim. Çok güzel, kalabalık, çok güzel, çok şahane, inşallah iyi olur. Urfa’ya da Güneydoğu’ya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz.'

Hamut Alan ise umutların daha da ileriye gitmesi olduğunu dile getirerek, 'Müthiş, çok güzel, daha yeni geldim. Ortam çok iyi, inşallah daha fazla katılım olur. Urfa’da ilk defa böyle bir organizasyon düzenleniyor. Şu anda çok güzel, umudumuz daha ileriye gitmek. Bundan şeref duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Vahit Yoldaş etkinlikle ilgili duygularını, 'Çok güzeldi, çok memnun kaldık. Devletimize, milletimize çok teşekkür ederim. Allah hepimize yardımcı olsun. Türkiye’yi çok seviyorum. Gökyüzünün savaşçısı, başka ne diyebilirim ki. Kızılelmay’ı, İHA’ları, SİHA’ları yakından gördüm. Bunu bize gösterdiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim' sözleriyle özetledi.

geleceğe dönük beklentiler:

Ziyaretçiler, böylesi organizasyonların bölgedeki teknoloji bilincini ve gençlerin ilgisini artıracağını vurguladı. Birçok katılımcı, etkinliklerin artması ve eğitimlerle desteklenmesi halinde yerli teknolojinin daha hızlı ilerleyeceğini düşündüğünü belirtti. Yoğun katılımın, Şanlıurfa ve Güneydoğu için yeni iş birlikleri ve eğitim fırsatları yaratacağına dair beklentiler öne çıktı.

Organizatörler ve katılımcılar, festival alanındaki ilginin ikinci günde de devam ettiğini bildirirken, vatandaşlar sergilenen projeler üzerinden hem gurur duyduğunu hem de gelecek için umut beslediğini ifade etti.

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