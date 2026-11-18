Yetiştiricilere destek: yavru atma desteği tüm nedenlerle verilecek, tutarlar yükseldi

Değişikliğin kapsamı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yavru atma (atık) desteğinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Önceki uygulamada yalnızca aşıya bağlı yavru atma vakaları desteklenirken, yeni düzenleme ile tüm nedenlerle meydana gelen atıklar destek kapsamına alındı. Bu değişiklik, farklı nedenlerle yavru kaybı yaşayan üreticilerin de yardım alabilmesine olanak sağlıyor.

2026 destek tutarları ve şartlar:

Kurum, 2026 yılı için destek tutarlarının büyükbaşlarda hayvan başına 20.000 TL ve küçükbaşlarda hayvan başına 4.000 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Destekten yararlanabilmek için vakaların gecikmeksizin İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. Ayrıca olayın resmî veteriner hekim tarafından görülmesi ve gerekli muamelenin yapılması şartı bulunuyor.

Açıklamada, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için bildirim yükümlülüğüne dikkat çekildi. Bildirimin zamanında yapılmaması durumunda destek başvurularında sorun yaşanabileceği uyarısı yer aldı.

Nasıl bilgi alınır:

Detaylı bilgi ve başvuru prosedürleri için üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabileceği belirtildi. Müdürlüğün duyurusunda, uygulamanın teknik yönlerinin ve bildirim süreçlerinin bu birimler aracılığıyla açıklanacağı ifade edildi.

Yapılan düzenleme, özellikle farklı nedenlerle yavru kaybı yaşayan çiftçiler için mali yükü hafifletmeyi amaçlarken, bildirimin zamanında ve resmi veteriner kontrolü ile yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN YETİŞTİRİCİLERE YÖNELİK YAVRU ATMA (ATIK) DESTEĞİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLDİĞİNİ VE 2026 YILI DESTEK TUTARLARININ ARTIRILDIĞINI DUYURDU. YENİ DÜZENLEMEYLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA HAYVAN BAŞINA 20 BİN TL, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA İSE 4 BİN TL DESTEK SAĞLANACAK.