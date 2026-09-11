Yıllardır çözülemeyen altı faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı

bakanlığın açıklaması ve kapsamı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, böylece toplam 46 dosyada, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu failii meçhul olaylarda önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

olaylara dair yürütülen yöntemler ve işbirlikleri:

Bakanlığın paylaşımına göre soruşturmalar; HTS, PTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, olay yeri delilleri, DNA analizleri ve yeni tanık beyanlarının dikkatle birleştirilmesiyle ilerletildi. Çalışmalarda cumhuriyet başsavcılıkları, il ve ilçe jandarma birimleri, JASAT ekipleri ve Adli Tıp Kurumu gibi kurumlar koordine şekilde görev aldı.

mustafakemalpaşa: medine kesmeni dosyası:

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2020’de yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra yaşamını yitiren 7 yaşındaki Medine Kesmeni dosyası yeniden ele alındı. Olay yerindeki araç parçaları ile PTS ve baz kayıtları, ayrıca yeni tanık beyanlarının birleşik değerlendirilmesi sonucunda şüpheli Erkan Edincik hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan yakalama ve tutuklama işlemi gerçekleştirildi.

bismil: 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemikler:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2014’te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği tespit edilemeyen kemiklerin DNA incelemesiyle 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkana ait olduğunun belirlenmesiyle dosya yeniden açıldı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı; diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

torbalı: mehme t köstekçi olayı:

İzmir’in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak öldürülen Mehmet Köstekçi dosyasında kamera görüntüleri ile HTS ve baz kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. İnceleme sonucunda tespit edilen 8 şüphelinin tamamı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

muş-hasköy: geçmişe uzanan husumet bağlantısı:

Muş’un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırıyla hayatını kaybeden Felemez Kulaç dosyasında yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı husumetin 1988 yılına kadar uzandığı ve saldırı öncesi-sonrası hareketliliğin HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı; diğer şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

üngürp: 18 yıllık dosyanın yeniden incelenmesi:

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal dosyası, eski kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının tekrar değerlendirilmesiyle yeniden ele alındı. Maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik belirlenirken, 7 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan adli süreç başlatıldı.

siirt-baykan: mekiye akyel soruşturmasında iddianame:

Siirt’in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel olayı kapsamında yaklaşık 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arama yapıldı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları ile tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı şekilde incelendi. Soruşturma sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame