Yoğun harekatlarla Yemen ordusu bin 200 Husi'yi etkisiz hale getirdi

Yemen ordusu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, son 24 saat içinde düzenlenen büyük çaplı harekatlarda önemli kayıplar verdirdiklerini açıkladı. Sözcü, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hükümete bağlı güçleri tarafından yürütülen operasyonların yoğunluğunu ve hedeflenen bölgeleri detaylandırdı.

operasyonların kapsamı:

Al-Nuzaili, kuvvetlerin son 24 saatte toplam 2 bin 200 operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, bu müdahaleler sonucu bin 200 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca 440'tan fazla askeri aracın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

hedeflenen bölgeler ve hava saldırıları:

Sözcü, özellikle Taiz çevresinde yoğun hava saldırılarıyla Husi konvoyları ve takviye birliklerinin hedef alındığını aktardı. Yemenli kaynaklar ayrıca Husi kontrolündeki önemli liman ve petrol altyapısının bulunduğu Hudeyde vilayetinde, Ras Issa bölgesine yönelik hava saldırılarının düzenlendiğini bildirdi.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler, İran destekli Husi unsurlarına karşı operasyonlarını sürdürürken, ordunun verdiği bu rakamsal veriler çatışmanın mevcut yoğunluğuna ilişkin resmi perspektifi yansıtıyor.

Yemen ordu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, son 24 saat içinde bin 200 Husi milisini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.