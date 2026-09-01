Yol kenarındaki şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı

Olayın detayları:

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Emek Caddesi kenarında yol üzerinde bir şüpheli paket fark edildi. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı polis ekipleri olay yerinde güvenlik çalışması başlattı. Ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik alanı oluşturduktan sonra paketi kontrollü şekilde işlemeye karar verdi.

Güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra paket, uzman ekiplerin aldığı tedbirlerle fünye kullanılarak patlatıldı. Patlatma işlemi sırasında kontrollü bir müdahale gerçekleştirildi ve çevrenin güvenliği korundu.

Patlatma sonrası paketin içinden çöpe atılmış malzemeler çıktı. Olayla ilgili yapılan ön değerlendirmede başka bir tehlike unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

DİYARBAKIR'DA ŞÜPHELİ PAKET KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI