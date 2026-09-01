Dolar 48,2714 +0,01%
Euro 56,0028 -0,21%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.847,40 -1,55%
EUR/USD 1,1597 -0,22%
Brent Petrol 92,51 +2,23%
--°

Yol kenarındaki şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı

Diyarbakır Bağlar'da Emek Caddesi'nde bırakılan şüpheli paket, 112 ihbarı üzerine gelen bomba imha ekiplerince güvenlik sağlanıp fünye ile patlatıldı; içinden çöpe atılmış malzemeler çıktı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:26

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 17:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yol kenarındaki şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı

Olayın detayları:

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Emek Caddesi kenarında yol üzerinde bir şüpheli paket fark edildi. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı polis ekipleri olay yerinde güvenlik çalışması başlattı. Ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik alanı oluşturduktan sonra paketi kontrollü şekilde işlemeye karar verdi.

Güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra paket, uzman ekiplerin aldığı tedbirlerle fünye kullanılarak patlatıldı. Patlatma işlemi sırasında kontrollü bir müdahale gerçekleştirildi ve çevrenin güvenliği korundu.

Patlatma sonrası paketin içinden çöpe atılmış malzemeler çıktı. Olayla ilgili yapılan ön değerlendirmede başka bir tehlike unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

DİYARBAKIR&#039;DA ŞÜPHELİ PAKET KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

DİYARBAKIR'DA ŞÜPHELİ PAKET KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besni'de otomobil tıra arkadan çarptı: sürücü ağır yaralandı
images

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele...
images

Konya'da ağustos operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
images

Konya'da 2863 sayılı kanun kapsamında operasyonda sikke ve kazı malzemeleri ele...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akpınar'da üç gün sürecek yol düzenlemesi nedeniyle bazı yollar kapatılıyor

Kocaelispor'a genç norveçli takviyesi: Tobias Fjeld Gulliksen sezon sonuna kadar kiralandı

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele geçirildi

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı