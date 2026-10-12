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Yol yenileme atağı: Yeşilyayla ile Hacıeyüplü arasında 7,5 km soğuk asfalt

Başkan Şeniz Doğan, Yeşilyayla ile Hacıeyüplü arasındaki 7,5 kilometrelik, yaklaşık 52 bin 500 m²'lik soğuk asfalt çalışmasını yerinde inceleyip bilgi aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Yol yenileme atağı: Yeşilyayla ile Hacıeyüplü arasında 7,5 km soğuk asfalt

Yol yenileme atağı: Yeşilyayla ile Hacıeyüplü arasında 7,5 km soğuk asfalt

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü yol yapım ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilyayla ile Hacıeyüplü mahalleleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, ekipler saha uygulamalarını tamamladı ve inceleme yapıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında 7,5 kilometre uzunluğunda yol hattında soğuk asfalt uygulaması yapıldı. Uygulamayla birlikte yaklaşık 52 bin 500 metrekare alanda yenileme sağlandı. Merkezefendi Belediyesi yetkilileri, çalışmanın mahalle içi ve bağlantı yollarındaki ulaşım kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Yerinde inceleme ve değerlendirme:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, saha çalışmasını yerinde inceleyerek görevli ekiplerden bilgi aldı. Doğan, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda benzer çalışmaların süreceğini vurguladı ve "Ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz" sözleriyle projenin amacını özetledi. Başkan Doğan, gerçekleştirilen çalışmanın mahalleler ve ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımda artan konfor ve güvenlik düzeyinin vatandaş memnuniyetine olumlu yansıyacağını ifade etti ve benzer üstyapı çalışmalarının planlandığı diğer güzergâhlarda da uygulamaların süreceğini aktardı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YOL YAPIM VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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