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Yozgat'ta Yurtlar mevkiinde kovalamaca sonrası sürücüye 380 bin lira ceza

Yozgat'ta Yurtlar mevkiinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve ölçüm ile ehliyet göstermeyi reddeden alkollü sürücüye 380.000 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yozgat'ta Yurtlar mevkiinde kovalamaca sonrası sürücüye 380 bin lira ceza

Yozgat'ta 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ağır idari yaptırım

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurtlar mevkiinde çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülen bir sürücüyü takibe aldı. Ekiplerin yaptığı uyarıya rağmen araç durmayınca kovalamaca başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. Kontrol sırasında sürücünün ölçüm yapmayı reddettiği ve sürücü belgesini göstermediği bildirildi.

Kovalamaca ve yakalama:

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymamak üzerine başlayan takip sonunda sürücü yakalandı. Olayda, polisin müdahalesi ve yapılan rutin kontroller sonucunda sürücünün alkollü olduğu tespit edildi; ölçümden kaçınma ve ehliyet göstermeme de kayıt altına alındı.

Uygulanan cezalar ve gerekçeler:

Sürücüye 380.000 TL tutarında idari para cezası kesildi. İşlemde belirtilen maddeler arasında 'dur' ihtarına uymamak, ölçüm reddi, sürücü belgesini göstermemek, yüksek sesli müzik dinlemek ve karayollarında rahat ve huzuru bozma yer aldı. Ayrıca sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

YOZGAT&#039;TA KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 380 BİN TL CEZA UYGULANDI.

YOZGAT'TA KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 380 BİN TL CEZA UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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