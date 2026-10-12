Yüksek hızlı trende arka sürücü kabininde yangın: 283 yolcu tahliye edildi

Olayın kısa özeti:

İspanya'da Madrid-Barselona seferini yapan yüksek hızlı trende, Zaragoza kentine bağlı Ricla ve Plasencia de Jalon arasından geçtiği sırada yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve tren hattının elektriği kesildi.

Müdahale ve yolcu durumu:

Trende bulunan 283 yolcu emniyetli şekilde tahliye edildi; yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, yangının yolcuların bulunduğu vagonları doğrudan etkilemediği, alevlerin arka sürücü kabininde başladığı belirtildi.

Hatta yaşanan aksama ve soru işaretleri:

Güzergahtaki çok sayıda tren seferi yangın nedeniyle iptal edildi ve yolcu taşımacılığında aksamalar yaşandı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

İspanya’da Madrid-Barselona seferini yapan yüksek hızlı trende yangın çıktı.