Yüksekova Nehil Sazlığı'nda su azalması balıkların yaşam alanını daralttı

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda su çekilmesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığında son dönemde yaşanan su azalması, bölgenin ekosistemini tehdit ediyor. Bölgedeki kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma nedeniyle sazlıktaki su seviyesi kritik oranda düştü; daralan sulak alanda sıkışan balıklar çamur içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Durumun boyutu:

Yöredeki gözlemlere göre, sulak alanın önemli bir kısmı kuruma noktasına gelirken, bu alanda toplanan binlerce balık yaşam alanı kaybı nedeniyle telef olma riskiyle karşı karşıya. Yerel kaynaklar, bölgede şu anda iki binden fazla balığın aynı küçük sulak alanda toplandığını bildiriyor. Balıkların hareket alanının daralması, oksijen seviyesinin düşmesine ve hızla ölüm vakalarının artmasına yol açabilecek koşulları beraberinde getiriyor.

Yöre halkının çağrısı:

Bölgede incelemelerde bulunan yöre sakini Abdurrezzak Artuç, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu ve yetkililere acil müdahale çağrısında bulunduğunu aktardı. Artuç, 'Burası kuş cenneti. Su miktarı tamamen kuruma derecesine geldiği için içindeki balıklar bu küçük sulak alanda toplandı. Her biri ölmek üzere, yazık, günah. Zaten birçoğu ölmüş. Bir an önce bu balıkların toplanıp baraja taşınması lazım. Eğer müdahale edilmezse 2-3 gün içerisinde hepsi tamamen ölecek. Nereden baksanız 2-3 binden fazla balık var şu an bu alanda. Yetkililere sesleniyoruz; bir an önce gelip müdahale etsinler.'

Yerel vatandaşlar ve çevreye duyarlı kişiler, ilgili kurumların bölgeye gelerek acil kurtarma operasyonu düzenlemesini talep ediyor. Bu tür müdahaleler, geçici beslenme ve nakil çalışmalarıyla hayvan kayıplarını azaltabilirken, uzun vadede ise bölgede su yönetimi ve koruma önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Yetkililerden gelecek açıklama ve olası kurtarma operasyonunun ayrıntıları bekleniyor.

BÖLGEDEKİ DUYARLI VATANDAŞLAR, BALIKLARIN TAMAMEN TELEF OLMAMASI İÇİN İLGİLİ KURUMLARIN ACİLEN KURTARMA OPERASYONU BAŞLATMASINI TALEP EDİYOR.