Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,5893 +0,01%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.593,84 +0,29%
EUR/USD 1,1339 -0,07%
Brent Petrol 98,78 +2,72%
--°

çorum’da genç park için kamulaştırma tamamlanan alanlarda yıkım sürüyor

Çorum'da 20.084 m² alanda planlanan Genç Park, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara hizmet edecek; kamulaştırılan bölümlerde yıkım çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

çorum’da genç park için kamulaştırma tamamlanan alanlarda yıkım sürüyor

Genç Park projesinde yıkım çalışmaları hız kazandı

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Genç Park projesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan alanlarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Proje, Belediye Başkanlığı hizmet binasının karşısında yer alan yaklaşık 20 bin 84 metrekarelik alanda uygulanacak ve kademeli olarak ilerleyecek.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

41 proje arasında yer alan Genç Park, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde tasarlanıyor. Parkta süs havuzu, gölet, açık etkinlik alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları, gösteri alanı, seyir terasları, çocuk oyun alanları, gençlere yönelik sportif sahalar ve geniş peyzaj alanları bulunacak. Ayrıca Gençlik Kulübü çatısı altında atölye çalışmaları, eğitim programları ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak çok amaçlı yapılar yer alacak.

Çalışma takvimi ve belediye açıklaması:

Kamulaştırma sürecinin tamamlandığı bölümlerde başlatılan yıkımlar, projenin sonraki aşamalarına zemin hazırlıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin gençlerin yanı sıra tüm vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandığını belirtti. Başkan Aşgın, uzun soluklu istişare ve titiz planlama ile şehrin hem görsel hem de işlevsel açıdan değer kazanacak bir yaşam alanı kazanacağını vurguladı.

Çalışmalar tamamlandığında bölgeye yeni rekreasyon, etkinlik ve spor olanakları kazandırılacak; projenin bölgeye katacağı sosyal hareketlilik ve kullanım çeşitliliği öne çıkan hedefler arasında yer alıyor. Belediye yetkilileri, yıkım ve kentsel dönüşüm aşamalarının kontrollü şekilde yürütüleceğini, güvenlik ve çevre düzenlemelerine öncelik verileceğini bildiriyor.

ÇORUM BELEDİYESİ, &quot;GENÇ PARK&quot; PROJESİ’NDE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞI BÖLÜMLERDE YIKIM...

ÇORUM BELEDİYESİ, "GENÇ PARK" PROJESİ’NDE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞI BÖLÜMLERDE YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN’IN 41 PROJESİ ARASINDA BULUNAN PROJE, YAKLAŞIK 20 DÖNÜMLÜK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı
images

Kayseri semalarında gökkuşağı anları: kent gökyüzünde renklerle buluştu
images

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor
images

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor