çorum’da genç park için kamulaştırma tamamlanan alanlarda yıkım sürüyor

Genç Park projesinde yıkım çalışmaları hız kazandı

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Genç Park projesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan alanlarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Proje, Belediye Başkanlığı hizmet binasının karşısında yer alan yaklaşık 20 bin 84 metrekarelik alanda uygulanacak ve kademeli olarak ilerleyecek.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

41 proje arasında yer alan Genç Park, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde tasarlanıyor. Parkta süs havuzu, gölet, açık etkinlik alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları, gösteri alanı, seyir terasları, çocuk oyun alanları, gençlere yönelik sportif sahalar ve geniş peyzaj alanları bulunacak. Ayrıca Gençlik Kulübü çatısı altında atölye çalışmaları, eğitim programları ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak çok amaçlı yapılar yer alacak.

Çalışma takvimi ve belediye açıklaması:

Kamulaştırma sürecinin tamamlandığı bölümlerde başlatılan yıkımlar, projenin sonraki aşamalarına zemin hazırlıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin gençlerin yanı sıra tüm vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandığını belirtti. Başkan Aşgın, uzun soluklu istişare ve titiz planlama ile şehrin hem görsel hem de işlevsel açıdan değer kazanacak bir yaşam alanı kazanacağını vurguladı.

Çalışmalar tamamlandığında bölgeye yeni rekreasyon, etkinlik ve spor olanakları kazandırılacak; projenin bölgeye katacağı sosyal hareketlilik ve kullanım çeşitliliği öne çıkan hedefler arasında yer alıyor. Belediye yetkilileri, yıkım ve kentsel dönüşüm aşamalarının kontrollü şekilde yürütüleceğini, güvenlik ve çevre düzenlemelerine öncelik verileceğini bildiriyor.

ÇORUM BELEDİYESİ, "GENÇ PARK" PROJESİ’NDE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞI BÖLÜMLERDE YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN’IN 41 PROJESİ ARASINDA BULUNAN PROJE, YAKLAŞIK 20 DÖNÜMLÜK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK.