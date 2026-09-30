Malatya'nın tarım sahnesi yeniden canlandı: 14. fuar üreticilerle buluştu

fuara genel bakış:

14. Malatya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu Fuar Alanı'nda açıldı. Etkinlikte 160 marka yer aldı ve açılışa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.

fuarın kapsamı ve programı:

Fuar; tarımsal ekipmanlardan gıda ürünlerine, zirai ilaçlardan tarımsal teknolojilere kadar sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiriyor. Başkan Sami Er, 7 yıl aradan sonra fuarın yeniden düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti vurguladı ve etkinliğin 5 gün süreceğini belirtti. Organizasyonda tarım teknolojileri alanı ile meyve çiftçileri alanı gibi özel bölümler, drone gösterileri, akıllı sulama uygulamaları, çiftçi buluşmaları ve uzman eğitimleri dikkat çekiyor.

yerel destekler ve hedefler:

Başkan Er, bugüne kadar 451 kapalı sistem dönüşüm projesinin hayata geçirildiğini ve bunun 432 milyon lira tuttuğunu açıkladı. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş üreticilerin su ihtiyacını karşılamak için 500'ün üzerinde beton ve sac sıvat desteği sağlandığı ve 400'ün üzerinde jeneratör desteği verildiği bilgisini paylaştı. Er, Malatya'yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun akıllı tarım, gıda ve hayvancılık merkezi haline dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Vali Seddar Yavuz ise Malatya'nın tarımsal potansiyeline dikkat çekti; 6 Şubat depremlerinden sonra kentin yaşadığı süreci anımsatarak yaraların sarıldığını ve özellikle kriz dönemlerinde gıda arzının önem kazandığını söyledi.

14. Malatya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, bugün başlayan programıyla ziyaretçilerini 4 Ekim'e kadar ağırlamaya devam edecek.

MALATYA’DA 7 YIL ARADAN SONRA TARIM FUARI KAPILANI YENİDEN AÇTI