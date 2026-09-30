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Akşamın sürprizi Efeler'de sağanak hazırlıksız vatandaşları etkiledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam başlayan gök gürültülü sağanak, yollarda su birikintileri ve trafikte aksamaya neden oldu; belediye müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akşamın sürprizi Efeler'de sağanak hazırlıksız vatandaşları etkiledi

Yağışın akşam vaktinde etkisi:

Meteorolojinin Aydın için uyardığı gök gürültülü sağanak, Efeler ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkisini gösterdi. Aralıklı olarak devam eden yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşların kendi imkanlarıyla korunmaya çalışmasına yol açtı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda yaya ulaşımı güçleşti.

Trafik ve günlük yaşamda aksama:

Araç sürücüleri yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı; görüş mesafesinin düşmesi ve zemindeki su birikintileri trafikte aksamaya sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar park altları veya dükkanların önlerinde beklemek zorunda kaldı. Olumsuz koşullar, özellikle akşam saatlerindeki yoğunluğun olduğu bölümlerde hissedildi.

Belediye müdahalesi ve hava tahmini:

Belediye ekipleri, yağışın olumsuz etkilerinin görüldüğü bölgelerde çalışma başlattı ve su tahliyesi ile yol güvenliğini sağlama yönünde müdahalelerde bulundu. Yetkililer, Aydın genelinde yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olmasının beklendiğini belirtti ve vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

AYDIN&#039;DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ ARALIKLARLA ETKİLİ OLURKEN, HAZIRLIKSIZ...

AYDIN'DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ ARALIKLARLA ETKİLİ OLURKEN, HAZIRLIKSIZ YAKALANAN BAZI VATANDAŞLAR DA KENDİ İMKANLARIYLA YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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