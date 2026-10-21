Yükümlülerden Çorum'da spor tesisleri ve okullara ücretsiz katkı

kamu yararına yapılan çalışmalar kapsamı:

Çorum'da kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişiler, kentteki spor tesisleri ile eğitim kurumlarında yürütülen kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında rol aldı. Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ve Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu kararları doğrultusunda organize edilen faaliyetler, hem spor altyapısına hem de okulların fiziki koşullarına katkı sağladı.

Yükümlüler, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar, antrenman salonları ve idari binalarda geniş çaplı temizlik ve düzenleme çalışmaları yürüttü. Tesislerdeki hijyenin sağlanması ve malzemelerin taşınması gibi işler tamamen ücretsiz üstlenildi; bu durum kurum bütçelerinde doğrudan tasarruf sağladı.

stadyum temizliği ve çevre düzenlemesi:

Projenin en görünür ayağı, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'ne sağlanan destekte ortaya çıktı. 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nun tribünleri, çevre alanları ve ortak kullanım noktaları, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından detaylı şekilde temizlendi. Yapılan müdahaleler, maç öncesi stadyumun kullanım konforunu artırırken, taraftarlar ve kulüp yönetimi tarafından takdir edildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca stadyum çevresi ve spor tesislerinde ağaç dikimi gerçekleştirildi; bu adım hem çevresel iyileştirme hem de tesislerin görsel kalitesine katkı sağladı. Yetkililer, bu tür uygulamaların yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla önemli olduğunu ve kamu bütçesine sağladığı tasarrufu vurguladı.

okulların yenilenmesi ve meslek edindirme:

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, yükümlüler yaz dönemi boyunca okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı. Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortak açılan "Boyacılık Kursu" kapsamında verilen eğitimler, uygulamaya doğrudan yansıdı; kursu tamamlayan yükümlüler okullarda boya, badana, temizlik, bakım ve onarım işlerini üstlendi.

Sosyal rehabilitasyon ve meslek edindirme sürecinin önemli bir parçası olarak düzenlenen kursa 34 yükümlü katıldı; teorik ve pratik eğitimlerin ardından sınavları geçen 30 kişi resmi sertifika almaya hak kazandı. Bu sayede yükümlüler hem cezalarını infaz ederken hem de geleceğe yönelik bir meslek sahibi oldu.

Proje yaz dönemi boyunca 5 okulda boya ve bakım, 2 okulda detaylı temizlik çalışması yapılmasıyla somut sonuçlar verdi. Çalışmaların sahada takibini yapan heyette Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar yer aldı; yapılanlar yerinde incelendi ve sürecin gidişatı değerlendirildi.

Yetkililer, denetimli serbestlik uygulamalarının amacının yükümlüleri topluma yararlı bireyler hâline getirmek olduğunu belirterek, benzer projelerin kamu kurumlarının ihtiyaçları gözetilerek kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Uygulamanın hem spor altyapısına hem de eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarına sağladığı katkının önümüzdeki dönemlerde de farklı alanlarda çeşitlendirilerek devam etmesi hedefleniyor.

YÜKÜMLÜLER ÇORUM FK'NIN MAÇLARINI OYNADIĞI STADYUMU TEMİZLEDİ.