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Kampüste Avrupa bizonlarına hazırlık: üç üniversitenin ortak fizibilite çalışması

Kafkas Üniversitesi, yurt içi ve yurt dışı ortaklarla Avrupa bizonlarının kampüste barındırılması için üç günlük fizibilite ve araştırma olanaklarını ele aldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Taylan Polat

Kampüste Avrupa bizonlarına hazırlık: üç üniversitenin ortak fizibilite çalışması

Uluslararası ortaklık ve amaçlar:

Kafkas Üniversitesi, Avrupa bizonu türünün Anadolu’ya kazandırılması hedefiyle yürütülen bilimsel iş birliğine ev sahipliği yaptı. Üç gün süren programda, Türkiye ve Polonya’dan akademisyenler bir araya gelerek kampüste bizonların barındırılmasına ilişkin fizibilite ve ortak araştırma olanaklarını değerlendirdi.

Girişimin temel amacı; hem türün korunmasına katkı sağlamak hem de veterinerlik, ekoloji ve koruma biyolojisi alanlarında uluslararası nitelikte araştırma altyapısı oluşturmaktır. Bu çerçevede, Kafkas Üniversitesi kampüsünün potansiyeli bilimsel kriterler ışığında incelendi.

Protokol ve katılımcılar:

Çalışmalara Kafkas Üniversitesi ev sahipliği yaparken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Polonya’daki Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Warsaw University of Life Sciences-SGGW) akademisyenleri de programa katıldı. Toplantıda Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç heyeti karşıladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Ozan Gündemir ve Dr. Öğr. Üyesi Ebuderda Günay ile araştırmacı Aybüke Akta çalışmalarda yer aldı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve Varşova’dan Prof. Dr. Wanda Jadwiga Olech-Piasecka ve Prof. Dr. Daniel Klich toplantıda görüşlerini paylaştı. Görüşmeler Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Fizibilite değerlendirmesi ve beklenen sonuçlar:

Üç günlük incelemelerde, kampüste planlanan yaşam alanının fiziksel koşulları, bakım gereksinimleri ve türün refahı için gerekli altyapı kriterleri ele alındı. Ayrıca bu projenin yürütüleceği ortamın araştırma açısından sunacağı avantajlar ve sınırlılıklar detaylı biçimde tartışıldı.

Çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde kampüsün Avrupa bizonlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor. Bu durumda, tür üzerine ortak bilimsel projeler geliştirilecek ve farklı ülkelerden araştırmacılar arasında bilgi paylaşımı güçlendirilecek.

Girişim, veterinerlik bilimi, koruma biyolojisi ve ekolojik araştırmalar açısından yeni iş birliklerinin önünü açma potansiyeli taşıyor. Üç üniversitenin bilgi birikiminin birleşmesiyle fizibilite sonuçlarının bilimsel kriterlere göre şekillendirilmesi ve sonraki adımların planlanması bekleniyor.

KARS’TA AVRUPA BİZONU İÇİN ULUSLARARASI BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ(KARS-İHA)

KARS’TA AVRUPA BİZONU İÇİN ULUSLARARASI BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ(KARS-İHA)

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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