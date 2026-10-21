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Bağcılar'da nezaket okulu yerleşkesi için temel atıldı

Bağcılar'da 3 bin 425 m2 alana kurulacak Nezaket Okulu'nun temeli atıldı; 7-12 yaş çocuklara ve ailelerine yönelik kapsamlı nezaket eğitimleri verilecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:20

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 16:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Bağcılar'da nezaket okulu yerleşkesi için temel atıldı

Bağcılar'da nezaket okulu için ilk kazma vuruldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, çocuklara ve ailelere yönelik davranış ve değer eğitimleri verecek olan Nezaket Okulu projesinin temeli atıldı. Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan parsel üzerine inşa edilecek yerleşke, hem eğitim mekânları hem de sosyal kullanım alanlarıyla tasarlandı.

tesis ve alan büyüklüğü:

Proje, toplam 3 bin 425 metrekarelik parsel üzerinde yükseliyor; bunun içinde 1.315 metrekarelik inşaat alanı ve 1.945 metrekarelik yeşil alan yer alacak. Bina programında sanat, proje, ritim ve duygu atölyeleri, 100 metrekarelik kütüphane, veli görüşme ve psikolojik danışmanlık odaları ile revir ve mescit bulunacak. Ayrıca hobi ve meyve bahçeleri, havuz ve farklı sosyal kullanım alanları da planlandı.

eğitim içeriği ve hedefler:

Merkezde 7-12 yaş grubuna yönelik üçlü bir müfredat uygulanacak: Çocuk Atölyeleri, Aile Atölyeleri ve Yetişkin Eğitimi. Program kapsamında "Kendime Nezaket", "Çevreme Nezaket" ve "Dünyamıza Nezaket" başlıkları altında dürüstlük, dostluk, sabır, adalet, vatanseverlik, sorumluluk ve yardımlaşma gibi değerler ele alınacak. Projenin amaçları arasında akran zorbalığının azaltılması ve ebeveynlerin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması bulunuyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 7-12 yaş grubundaki çocukların burada dersler alacağını, akran zorbalığına karşı farkındalık ve merhamet temelli davranışların önceleneceğini belirtti. Yıldız ayrıca aileler için ayrılacak atölyelerle ev içi davranış modellerinin güçlendirileceğini vurguladı ve yapının yaklaşık 1.500 metrekare kapalı eğitim alanına sahip olacağını aktardı.

kamu desteği ve yerel projeler:

İstanbul Valisi Davut Gül törende, nezaket eğitiminin toplum ihtiyaçları içinde yükselen bir talep haline geleceğini ifade ederek projenin benzerlerinin yaygınlaşacağına inandıklarını söyledi ve destek sözü verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir da yerleşkenin hem içerik hem mimari açıdan bölgeye vizyon katacağını belirtti.

Programda ayrıca Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı ve eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık ile AK Parti İlçe Başkanı Mikail Çakır, MHP İlçe Başkanı Emre Dağcı, Rams Park Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Döner, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlyas Karsavran ve bazı parti temsilcileri hazır bulundu.

Belediye yetkilileri ayrıca ilçe genelinde eğitim, sağlık ve altyapı projelerinin sürdüğünü, şu anda 11 okul inşaatının devam ettiğini, 6 okulun güçlendirildiğini ve 14 sağlık ocağı temeli atıldığını aktardı. Yasin Yıldız, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik yüzme eğitimi projesi gibi uygulamaların da devam edeceğini belirtti.

Temel atma töreni, Nezaket Okulu'nun hem çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlaması hem de ailelerin eğitim süreçlerine destek vermesi hedefiyle gerçekleşti. Proje tamamlandığında bölge için örnek bir eğitim-sosyal merkez olmayı amaçlıyor.

TÖRENE KATILAN PROTOKOL ÜYELERİ

TÖRENE KATILAN PROTOKOL ÜYELERİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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