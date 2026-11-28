Yumaklı'nın yanıtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından yöneltilen hisse manipülasyonu ve SPK cezası iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından kapsamlı bir cevap yayımladı. Yumaklı, görev yaptığı dönem boyunca kendisine ya da görev yaptığı kuruma yönelik herhangi bir SPK cezası veya suç duyurusu bulunmadığını vurguladı.

Meclisteki iddialara cevap:

Yumaklı açıklamasında, TBMM'deki eleştirilerin "kurumsal güven eleştirisi" kılıfı altında, kolayca teyit edilebilecek bilgiler üzerinden olmayan bir durumu varmış gibi sunduğunu belirtti. Bakan, söz konusu dönemin sadece 2019-2020 yıllarını değil; Ekim 2016-Nisan 2022 aralığını da kapsadığını hatırlatarak, "Şahsıma, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu veya başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir SPK cezası veya suç duyurusu yoktur" ifadesini kullandı.

Açıklamada, kamu görevinin gereği olarak iddiaların havada bırakılmaması, hakikatin resmi kayıtlarla ve belgelerle ortaya konulması gerektiği vurgulandı. Yumaklı, Meclis kürsüsünde ve milletvekilliği sıfatıyla yapılan beyanların sorumluluk taşıdığını belirtti.

Söğüt Altın Madeni ve KAP kayıtları:

Bakan, iddialarla ilişkilendirilen örnek olarak belirtilen Söğüt Altın Madeni ruhsat devrine de açıklık getirdi. Yumaklı, hukuki ihtilaf nedeniyle atıl bekleyen sahaya ilişkin ruhsatın yargı kararlarının ardından 2019 yılı sonunda resmen Gübretaş'a devredildiğini, sondaj, rezerv tespiti ve üretim süreçlerine dair tüm bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara şeffaf biçimde duyurulduğunu belirtti.

Bu çerçevede hisse senetlerindeki değer artışının manipülatif değil, şirketin mal varlığındaki somut ekonomik değer artışından kaynaklandığını ifade eden Yumaklı, kurumların ve devletin itibarının kalıcı olduğunu, makamların ise geçici olduğunu söyledi. Ayrıca iddiaları "mesnetsiz ithamlar" olarak nitelendirip tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

Yumaklı, Özlale'ye yönelttiği sorularda hem doğruluk talep etti hem de meclis kürsüsünde dayanağı olmayan belgelerin gösterilmesini istedi: "Ne görev yaptığım dönemde ve ne de sonrasında, Gübretaş’ın herhangi bir manipülasyon veya benzeri bir konuda ceza almadığını bildiğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Bunları açık kaynaklardan teyit edebileceğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Milletvekilliği ve meclis kürsüsü, size sınırsız yalan söyleme ve iftira atma hakkı mı veriyor? Yalan ve iftiralarınıza dayanak yaptığınız olmayan SPK ceza belgelerini yayınlamayı düşünüyor musunuz?"

BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ PARTİLİ ÖZLALE'YE CEVAP: "ŞAHSIMA HERHANGİ BİR GEREKÇEYLE VERİLMİŞ TEK BİR SPK CEZASI YOKTUR"