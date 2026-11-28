TRT Humanitarian Film Festivali'nde iletişim ve sinema gündemi

İnsani meseleleri sinema aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan TRT Humanitarian Film Festivali, sekizinci kez düzenlendi. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlik, açılıştaki çeşitli sahne performanslarıyla başladı. Programda, festivalin hedeflerine değinen konuşmaların ardından TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da söz aldı.

duran'ın konuşması:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşmasında sinema tarihinden başlayarak günümüz iletişim pratiklerine kadar uzanan bir eleştiri sundu. Duran, beyaz perdenin 20. yüzyılda ulus devletlerin üzerindeki etkisine, soğuk savaş döneminde üretilen söylemlere ve popüler sinemanın bu söylemleri meşrulaştırma işlevine dikkat çekti.

Duran, teknolojik gelişmeler ve algoritmaların bu hegemonik anlatıyı güçlendirdiğini söyleyerek, internet ortamında yürütülen bilinçli manipülasyonların hedef gösterme, etiketleme ve ikna etme pratiklerini hızlandırdığını belirtti. Bu bağlamda sinemanın ve dijital mecraların empati ve mazlumların sesi olma görevine ilişkin sorgulamalarını aktardı.

Konuşmasında özellikle Filistin bağlamına değinen Duran, "Filistin topraklarında soykırım gerçekleştiren İsrail’in, iletişim sahasında da hakikat soykırımı gerçekleştirmeye çalıştığına hepimiz şahit olduk. Bu soykırıma karşı bütün güçlerimizi seferber etmek zorundayız. Ürettikleri yalanlar, servis ettikleri yanıltıcı bilgilerle uluslararası kamuoyunu kendi lehlerine olacak şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. Bizler, bu yalanları ifşa ederken, dezenformasyona karşı doğru bilgiyi, hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna ulaştırma gayretinde olduk" ifadelerini kullandı.

festivalin rolü ve ödül töreni:

Duran, festival vesilesiyle sunulan filmlerin kamuoyuna ulaşan dramatik iddiaları görünür kılmada araçsallaşabileceğini vurguladı. Festivalin insanlığın vicdanına hitap etme iddiasını taşıdığını söyleyerek, bu çabanın iletişimde doğru bilginin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren eserlerin yönetmenleri ödüllendirildi. Ödül alan yarışmacılar sahnede ödüllerini aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çekildi; festival, kısa gösterimler ve performanslarla devam etti.

Etkinlik, hem sinema üzerinden insani meseleleri daha geniş kitlelere taşıma hedefi hem de iletişim alanında doğruluk mücadelesine dikkat çekme amacını bir arada taşıdı. Festival yetkilileri ve katılımcılar, gösterilen filmlerin ve yapılan konuşmaların bu doğrultuda bir farkındalık yaratmasını beklediklerini belirtti.

TRT HUMANİTARİAN FİLM FESTİVAL’İNDE KONUŞMA YAPAN İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN