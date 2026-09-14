Yurda alınma kararı verilen oğlunu korumaya çalışan anneden yetkililere çağrı

Eskişehir'de mahkeme süreci sonrası anne yardım istiyor

Eskişehir'de mahkemece yurda alınmasına karar verilen 14 yaşındaki çocuğun annesi İlknur Şimşek, karar sürecinde kendisine savunma hakkı tanınmadığını belirterek yetkililerden destek istedi. Anne, tebligatın eski adresine gönderildiğini ve karardan haberdar olduğunda çocuğunun yurda teslim edileceğini öğrendiğini söyledi.

Olayın geçmişi:

İddialara göre, 2024 yılında Battalgazi Ortaokulunda cam kırma olayı yaşandı; bu olayda Ç.K.İ. (14) ile birlikte iki çocuk daha yer aldı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. Uzman değerlendirmesi sonucu, Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde yaşayan çocuğun çeşitli gerekçelerle korunma altına alınmasına karar verildi.

Şimşek, uzmanların eve geldiği sırada taşınma nedeniyle evin dağınık olduğunu; uzmanla konuşmaya çalıştığını, ancak uzmanın çocuğu yurda alıp kendisine yardımcı olacağını söylediğini anlattı. Anne, bunu kabul etmediğini ve çocuğundan ayrı yaşayamayacağını vurguladı. Yeni taşındıkları adrese uzmanların gelmesi için teklif sunduğunu, buna rağmen daha sonra hakkında mahkemeye başvurulduğunu belirtti.

Ailenin itirazı ve anne ile çocuğun ifadeleri:

Şimşek, tebligatların eski adrese gittiğini, bu nedenle karar sürecinden bir süre haberdar olmadığını söyledi. Anne, mahkeme kararıyla çocuğunun yurda verilmesinin istendiğini ifade ederek, "Ben çocuğumu yurda vermek istemiyorum. Anne ve baba olarak ayrıyız, 5 senedir çocuğum yanımdadır" dedi. Şimşek ayrıca babanın da çocuğun yurda verilmesini istemediğini aktardı.

Anne, yurt yetkililerinin kendilerine söz konusu uygulama için "Hakim kararı, savcılık kararı. Çocuğu yurda alacağız, 1-2 ay bizimle kalacak, sonrasında tekrar düzene bakılacak, tekrardan çocuğu verebiliriz" şeklinde bilgi verdiğini söyledi. Ancak Şimşek, bir gün bile çocuğunu yurda veremeyeceğini belirtti.

Şimşek, süreç boyunca uzmanla hakim arasında görüşme yapıldığını, kendisinin davet edilip dinlenmediğini iddia ederek itiraz dilekçesi verdiğini ancak reddedildiğini anlattı. Anne son olarak bakanlara ve Cumhurbaşkanına seslenerek çocuğundan ayrılmak istemediğini ifade etti.

Bahse konu çocuk Ç.K.İ. ise annesinden ayrılmak istemediğini belirterek, 'Annemden ayrı kalmak istemiyorum, onu çok seviyorum. Annemin yanında kalmak istiyorum, yuvaya falan gitmek istemiyorum' dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve koruma kararına ilişkin süreç devam ederken, aile yetkililerden sürecin yeniden değerlendirilmesini ve anne ile çocuğun durumunun göz önünde bulundurulmasını talep ediyor.

BAHSE KONU ÇOCUK Ç.K.İ. İSE, "ANNEMDEN AYRI KALMAK İSTEMİYORUM, ONU ÇOK SEVİYORUM. ANNEMLE ÇOK MUTLUYUM, AYRILMAK İSTEMİYORUM. ANNEMİN YANINDA KALMAK İSTİYORUM, YUVAYA FALAN GİTMEK İSTEMİYORUM" İFADELERİNİ KULLANDI.