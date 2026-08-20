Çorum'da mevlid kandili için sohbet ve ilahi programı

Çorum Belediyesi'nden Mevlid Kandili programı

program detayları:

Çorum Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla düzenleyeceği özel programı açıkladı. Etkinlik 24 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de Ulu Cami Yeni Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Program, kent sakinlerinin katılımına açık olacak şekilde planlandı ve sohbet ile ilahilerin bir arada sunulacağı bir akışla ilerleyecek.

konuşmacı ve ilahi:

Konuşmacı olarak katılacak olan Prof. Dr. Mustafa Karataş, Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin bir sohbet gerçekleştirecek. Karataş, ilahiyatçı-yazar ve televizyon programcısı olarak tanınıyor.

Programda ayrıca ilahi sanatçısı Hasan Dursun sevilen ilahilerini seslendirerek geceye müzikal bir boyut katacak.

Çorum Belediyesi, düzenlenecek Mevlid Kandili özel programına tüm Çorum halkını davet etti ve vatandaşların programa katılımını beklediğini belirtti.

İLAHİYATÇI-YAZAR PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ VATANDAŞLARLA BULUŞACAK