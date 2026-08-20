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Çorum'da mevlid kandili için sohbet ve ilahi programı

Çorum Belediyesi, 24 Ağustos Pazartesi 20.00'de Ulu Cami Yeni Meydanı'nda Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Hasan Dursun'la Mevlid Kandili'ne davet ediyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'da mevlid kandili için sohbet ve ilahi programı

Çorum Belediyesi'nden Mevlid Kandili programı

program detayları:

Çorum Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla düzenleyeceği özel programı açıkladı. Etkinlik 24 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de Ulu Cami Yeni Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Program, kent sakinlerinin katılımına açık olacak şekilde planlandı ve sohbet ile ilahilerin bir arada sunulacağı bir akışla ilerleyecek.

konuşmacı ve ilahi:

Konuşmacı olarak katılacak olan Prof. Dr. Mustafa Karataş, Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin bir sohbet gerçekleştirecek. Karataş, ilahiyatçı-yazar ve televizyon programcısı olarak tanınıyor.

Programda ayrıca ilahi sanatçısı Hasan Dursun sevilen ilahilerini seslendirerek geceye müzikal bir boyut katacak.

Çorum Belediyesi, düzenlenecek Mevlid Kandili özel programına tüm Çorum halkını davet etti ve vatandaşların programa katılımını beklediğini belirtti.

İLAHİYATÇI-YAZAR PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

İLAHİYATÇI-YAZAR PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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