Başkan değişti, sokaklar aynı: Buca'da çöp isyanı

Buca İnönü Mahallesi'nde biriken çöpler kent yaşamını etkiledi

İzmir'in Buca ilçesi İnönü Mahallesi Osman Serdengeçti Caddesi'nde, uzun süredir sokak aralarında biriken ve alınmayan çöpler mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Dün akşam saatlerinde bir vatandaş, belediyenin temizlik hizmetlerindeki aksaklığa tepki göstermek amacıyla sokaktaki çöp poşetlerini elleriyle toplayıp cadde ortasına attı. Yola saçılan çöpler nedeniyle trafik bir süre tek şeride düştü, bölge kısa süreliğine aksadı.

Protestonun ardından müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye temizlik ekipleri, yola atılan çöp poşetlerini topladı ve temizlik çalışması tamamlandıktan sonra trafik normale döndü. Ancak mahalle sakinleri, sorunun geçici müdahalelerle çözülemeyeceğini, köklü bir düzenleme gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetim değişti ama sorun sürdü:

Mahalledekiler, ilçedeki çöp birikiminin yeni bir sorun olmadığını, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından göreve gelen Başkan Vekili Hüseyin Benzer döneminde de çözülemediğini belirtti. Bu durumun çöp toplama ve temizlik hizmetlerinde kronikleşen aksamalara yol açtığı ifade edildi.

Mahalle sakini Atakan Demir, sokakların uzun süredir temizlenmediğini, çöplerin kokusunun ve suların taşmasının çocukların sağlığını tehdit ettiğini söyledi: "Çocuklarımız her gün bu sokaklarda okula ve parka gidiyor. Çöpler yerlerde, suları akıyor ve çok kötü kokuyor. En sonunda tepemiz attı."

Serkan Çolak ise yetkililerin çağrılara kayıtsız kaldığını savunarak, aramalara rağmen kalıcı bir temizlik planı uygulanmadığını; ilaçlama ve düzenli toplama yapılmadığını belirtti.

Bölge esnafından Can Okan Demir mağduriyetini, çöp arabalarının konteynerleri boşalttıktan sonra etraftaki pisliği almaması ve suların dükkanlarına kadar ulaşması şeklinde anlattı: "Kokudan müşterilerimiz dükkanda duramıyor. Bölgenin tankerle yıkanmasını talep ediyoruz ama ilgilenen yok."

Mahalle beklentisi ve sonuç:

Vatandaşlar ve esnaf, benzer olayların tekrarlanmaması için düzenli toplama, konteyner yönetimi ve bölgenin yıkanması gibi somut adımların atılmasını istiyor. Olay, belediye ekiplerinin anlık müdahalesiyle sona erse de mahalle halkı kalıcı çözümler bekliyor; aksi halde yeniden sokak ortasında protesto ve günlük yaşamda kesintiler yaşanabileceği uyarısını yapıyorlar.

BUCALI VATANDAŞLARDAN ATAKAN DEMİR, KRONİKLEŞEN ÇÖP SORUNUNA TEPKİ GÖSTERDİ.