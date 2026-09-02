Zabıta haftasında sahadaki emek vurgusu: Mustafa Yalçın personeli kutladı

Talas Belediye Başkanı'ndan zabıta haftası mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda zabıta personelinin vatandaşların günlük yaşamının düzenli ve güvenli şekilde sürdürülmesinde üstlendiği rolü vurguladı. Yalçın, sahada görev yapan ekiplerin belediye hizmetlerinin en görünür ve doğrudan temas kuran unsurları olduğunu belirtti.

saha görevleri ve öncelikler:

Başkan Yalçın, zabıta ekiplerinin görev alanını iş yeri denetimleri, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, mevzuata aykırı uygulamaların takibi ve vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi olarak sıraladı. Bu görevlerin yalnızca kural uygulamaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda halkla ilişkiler, sorun çözme ve kamu düzeninin sağlanması açısından da hayati önem taşıdığını ifade etti.

başkanın değerlendirmesi ve veda mesajı:

Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Zabıta ekiplerimiz, belediyemizin sahadaki en önemli temsilcilerinden. Vatandaşlarımızın günlük hayatını ilgilendiren pek çok konuda sorumluluk üstleniyor, görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyorlar.' Başkan, emeği geçen tüm zabıta personeline teşekkür ederken, hizmetleri sırasında hayatını kaybeden zabıta mensuplarını rahmetle andı ve tüm personele çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Yerel yönetim açısından zabıta birimlerinin hem denetleyici hem de arabulucu rollerini sürdürmesinin toplumsal yaşamın kalitesi için belirleyici olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı, bu haftanın emeklerin görünür kılınması için bir vesile olduğunu vurguladı.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMININ DÜZENLİ VE GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİNDE ÖNEMLİ SORUMLULUK ÜSTLENEN ZABITA PERSONELİNİN HAFTASINI KUTLADI.