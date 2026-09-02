Develi'de kırsal yollar yenileniyor: Kayseri Büyükşehir sıcak asfalt uygulamalarına başladı

Kayseri Büyükşehir Develi'de sıcak asfalt çalışmalarını başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yol yapım ve yenileme programı kapsamında Develi ilçesinde 2026 yatırım yılı için planlanan sıcak asfalt uygulamalarına başladı. Çalışmalar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda mevcut yolların trafiğe daha akıcı ve güvenli olacak şekilde düzenlendiğini; altyapı onarımları tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimine geçildiğini belirtiyor.

İlk etap ve uygulama detayları:

Çalışmaların ilk aşaması, Çayırözü Mahallesi’nden Kulpak Mahallesi’ne ulaşım sağlayan güzergâhın 1.200 metrelik bölümünde başladı. Bu noktada altyapı çalışmaları nedeniyle hasar gören yol sathi tesviye edilerek düzenlendi ve sıcak asfalt uygulamasına geçildi. Eş zamanlı olarak Sindelhöyük Mahallesinde de çalışmalar yürütülüyor; burada nüfus artışına bağlı ihtiyaç nedeniyle yaklaşık 4,5 kilometrelik güzergâhta mevcut parkeler sökülerek, daha az trafikli ikincil yollar için yeniden kullanılmak üzere ayrılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uygulama sırasında kaynak israfını önlemek amacıyla planlı ve koordineli bir yaklaşım benimseyerek, sökülen malzemelerin yeniden kullanımını sağlıyor. Sindelhöyük’te dolmuş yolu olarak bilinen güzergâhta sıcak asfalt çalışmaları başlatılmak üzere hazırlıklar sürüyor.

Program kapsamı ve finansman:

Develi ilçesinde toplam 8 mahalleyi kapsayan ve ulaşım konforunu artıracak çalışmalarla birlikte toplam 30,7 kilometrelik sıcak asfalt hedefleniyor. Bu kapsamda Tombak, Küçükkünye, Yayalacık, Havadan ve Köseler mahalleleri de 2026 yatırım programı dahilinde sıcak asfaltla buluşturulacak.

İhale süreçleri tamamlanmış ve uygulamaya geçirilen yaklaşık 25 kilometrelik güzergâh için öngörülen kaynak miktarı 150 milyon TL olarak açıklandı. Bu bütçe ile kırsal altyapı ve yol iyileştirme çalışmaları adım adım hayata geçirilecek.

Ayrıca Develi ilçe merkezinde, KASKİ tarafından yürütülen altyapı projeleri de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ ekipleri koordineli şekilde çalışarak altyapı tamamlanan yolların yeniden trafiğe açılması için asfaltlama çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen yatırımlarını sürdürürken, yol yapım dışında sosyal donatılar, arazi yolu ıslahı, köprü ve menfez inşası, hayvancılık içme suyu ve tarımsal sulama hatları ile boru desteklemelerine kadar geniş bir alanda hizmet üretmeye devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KIRSAL BÖLGELERDE YOL YAPIM VE ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DEVELİ İLÇESİNDE 2026 YATIRIM YILINDA YAPILMASI PLANLANAN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.