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Uzman çavuş Fahri Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Filo Jet faciasında yaşamını yitiren 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş, Erdemli'de yapılan törenle toprağa verildi; eşi ve oğlu kazadan sağ kurtuldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Emre Koç

Uzman çavuş Fahri Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Tören ve uğurlama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan Filo Jet feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki Uzman Çavuş Fahri Ateşin naaşı, memleketi Mersin'e getirildikten sonra ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle toprağa verildi. Naaş, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanına ulaştırıldıktan sonra karayoluyla Erdemli ilçesine getirildi ve Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak tören alanına götürüldü.

Çerçili Mahallesi'ndeki cenaze süreci:

Çerçili Mahallesi'nde baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze, mahalle mezarlığına getirildi. Cenaze aracından askerlerin omuzlarına alınan naaş, namaz için ayrılan alana taşındı. İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan namazın ardından Fahri Ateş, mahalle sakinlerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Katılımcılar ve aile:

Törene Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü ile askeri ve emniyet personeli katıldı. Cenazede Ateş'in eşi Ayça Ateş, babası Yüksel Ateş ve diğer aile üyeleri tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Facianın seyri ve arama çalışmaları:

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet adlı feribot, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi; halen 20 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada eşinin ve 4 yaşındaki oğlu Atabey'in de gemide olduğu, çiftin bir gün önce dönmek istedikleri ancak olayın yaşandığı gün yola çıkabildikleri aktarıldı. Yetkililer ve ekipler, kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşının defni, ailesi ve ilçe sakinleri tarafından gözyaşlarıyla gerçekleştirildi; bölge halkı ve protokol, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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