Trafik ihlallerine yüz binlerce lira ceza Denizli'de 24 sürücüye yaptırım

Denetimlerin hedefi ve kapsamı:

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren uygulamalara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Fatih, Karşıyaka, Gerzele, Sümer, Kınıklı ve Bereketler mahallelerinde belirlenen 8 farklı noktada sürdürülen kontrollerin odak noktaları; abartı egzoz, alkollü araç kullanımı, drift ve benzeri tehlikeli sürüş davranışları oldu.

uygulanan cezalar ve yaptırımlar:

Yapılan denetimler sonucunda, çeşitli trafik ihlallerinden 24 sürücüye toplam 950 bin 511 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında drift yapan 2 sürücü hakkında işlem yapıldı; bu sürücülerden birinin sürücü belgesine 120 gün süreyle el konularak aracı 120 gün trafikten men edilirken, diğer sürücünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konularak aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde tespit edilen diğer ihlaller şöyle kayda geçti: 1 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 1 araç mevzuata aykırı modifiye nedeniyle, 1 araç abartı egzoz nedeniyle işlem gördü. 6 sürücü sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem görürken, 1 araç diğer trafik ihlalleri kapsamında trafikten men edildi.

denetimlerin amacı ve beklenen sonuçları:

Gerçekleştirilen kontroller, önemli trafik güvenliği risklerini doğrudan hedefleyerek hem sürücülerin hem yayaların güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Uygulanan idari para cezaları ve geçici trafikten men kararları, benzer davranışların caydırılmasına ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini bildiriyor ve vatandaşların trafik kurallarına uymasının önemini vurguluyor.

DENİZLİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ABARTI EGZOZ, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI, DRİFT VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİMLERİMDE 24 ŞÜPHELİYE 950 BİN LİRA CEZA KESİLDİĞİ BELİRTİLDİ.