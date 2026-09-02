Kestel'de gençlere yönelik liderlik ve motivasyon programı yeni kapılar aralıyor

Kestel'in liderlik ve motivasyon programı detayları:

Kestel Belediyesi tarafından 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Liderlik ve Motivasyon Programı, gençleri seminerlerden söyleşilere, deneyim paylaşımından kültür gezilerine kadar geniş bir takvimle buluşturuyor. Programın amacı; iletişim, liderlik, kariyer planlaması ve güncel teknolojik gelişimler gibi alanlarda gençlerin bilgi ve bakış açısını zenginleştirmek olarak öne çıkıyor.

Programın ilk günü: seminerler ve tecrübe paylaşımı:

İlk günde Uzman Psikolojik Danışman Behice Babur tarafından verilen Ergenlikte Güçlü İletişim Teknikleri semineri gençlerin iletişim becerileri, kendini doğru ifade etme yolları ve sosyal ilişki yönetimine odaklandı. Seminer interaktif olarak gerçekleşti; gençler etkinliklere katılıp soru-cevap bölümünde görüşlerini aktardı.

Aynı oturumda Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek ile Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol gençlerle bir araya gelerek bir Tecrübe Paylaşımı Atölyesi gerçekleştirdi. Kaymakam Zeyrek ve Başkan Erol, eğitim süreçlerinden meslek seçimlerine, kariyer yolculuğunda karşılaşılan sorumluluklara kadar kendi deneyimlerini katılımcılarla paylaştı; liderlik, hedef belirleme ve çalışma disiplini gibi konularda tavsiyelerde bulundu.

Günün bir diğer konuğu Dr. Abdullah Erboğa ise Milli Savunma Üniversitesi adına Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişimi ve gençlerin bu alandaki rolünü değerlendirdi. Savunma sanayine ilişkin perspektifler ile geleceğin teknolojilerinin gençlere sunduğu fırsatlar seminerde ele alındı.

İkinci günün ağırlıkları: değerler, teknopolitik ve katılım:

Programın ikinci günü iki ayrı seminerle başladı. İlk oturumda Muhammet Yılmaz "İnsan Değerleri ile Yaşar" başlıklı sunumunda değerler, insan ilişkileri ve kişisel gelişim konularında gençlere pratik yaklaşımlar sundu. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oturumda gündelik ve mesleki yaşamda değer temelli kararların önemi vurgulandı.

İkinci oturumda Turgay Yerlikaya "Teknopolitik Tartışmalar ve Yeni Dünya Düzeni" başlığıyla teknolojinin toplumsal ve küresel etkilerini, değişen güç dengelerini ve gençlerin bu yeni dönemdeki rolünü değerlendirdi. Seminer, gençlerin sorularıyla aktif bir tartışma ortamına dönüştü ve güncel gelişmelere dair bakış açıları paylaşıldı.

Başkan Ferhat Erol de seminerlerde gençlerle birlikte bulunarak soru-cevap bölümlerine katıldı ve belediyecilik ile liderlik perspektiflerinden hareketle gençlerin sorularını yanıtladı. Erol programı değerlendirirken gençlerin soru soran, araştıran ve fikir üreten bireyler olması gerektiğinin altını çizdi ve programın bu hedefe hizmet ettiğini belirtti.

Kültür gezileri ve programın devamı:

Seminerlerin ardından programın kültür ayağı kapsamında rota İznik oldu. Gençler burada kentin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ederek yerel miras hakkında bilgi edindi. Programın ilerleyen günlerinde Çanakkale ve İstanbul gezileri de gerçekleştirilecek.

Program 5 Eylül'e kadar sürecek ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler sonunda gençlere sertifikalar verilecek. Kestel Belediyesi, bu tür programlarla gençlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı; yeni ufuklar açmayı hedefliyor. Tüm etkinlikler ücretsiz olup katılımcılara program sonunda sertifika takdim edilecek.

KESTEL BELEDİYESİ’NİN GENÇLERE YÖNELİK HAYATA GEÇİRDİĞİ LİDERLİK VE MOTİVASYON PROGRAMI, BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLERLE DEVAM EDİYOR.