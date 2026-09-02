Aydın Büyükşehir Belediyespor sezona profesyonel lig parolasıyla başladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor sezonu açtı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) hedefiyle başladı. Yörük Ali Efe Tesisleri'nde gerçekleşen çalışmada teknik heyet ve sporcular bir araya gelerek sezon öncesi ritim yaklamaya odaklandı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar:

Isınma ve temel egzersizlerin ardından ekip, dayanıklılık odaklı antrenmanlarla fiziksel hazırlığını test etti. Çalışmanın önemli bölümünde takım iki grup halinde saha içi uygulamalar yaparak birbirleriyle maç temposunu denedi. Antrenmanda ayrıca takımın oyun yapısını geliştirmeye yönelik düzenlemelere de yer verildi.

Hedefler ve kulüp açıklaması:

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezona hazırlandığı ve sezonun ilk antrenmanının Yörük Ali Efe Tesislerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Teknik heyetin kısa vadeli önceliği, oyuncuların kondisyon seviyesini yükseltmek ve saha içi uyumu artırmak olurken, uzun vadede PGL mücadelesinde istenen performansı yakalamak hedefleniyor.

İlk antrenmanın ardından sürdürülecek çalışmalarda kondisyon, taktik tekrarlar ve takım içi koordinasyonun ön planda tutulacağı, hazırlık sürecinin kademeli olarak yoğunlaştırılacağı ifade edildi.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ’NDE (PGL) MÜCADELE EDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLARKEN, 'PROFESYONEL LİG' PAROLASIYLA İLK ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ.