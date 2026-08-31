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Elazığ’da Malatya Caddesi'nde çarpışan iki otomobil: 1 yaralı

Elazığ Malatya Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ’da Malatya Caddesi'nde çarpışan iki otomobil: 1 yaralı

Kaza ve müdahale:

Elazığ'da Malatya Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansta sağlanan ilk bakım, yaralının hastaneye güvenli şekilde taşınmasını sağladı.

Ekiplerin çalışması ve inceleme:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Kazaya ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri alındı ve çevredeki delil tespiti gerçekleştirildi. Yetkililer, kazanın kesin sebebine ilişkin değerlendirme ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü inceleme kapsamında, çarpışmanın oluş şekli ve olası ihlaller araştırılıyor. Kamu güvenliği ve benzer olayların önlenmesi amacıyla yetkililer, sürücülere dikkatli araç kullanma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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