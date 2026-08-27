Zafer bayramı'nda kent içi ulaşımda düzenleme: İZBAN ücretsiz, diğer hatlar yarı fiyat

kararın kapsamı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda yeni bir düzenleme açıkladı. Belediyenin ağustos ayı meclis oturumunda alınan karara göre belediyeye bağlı işletmelerde bilet tarifesi geçici olarak değiştirildi.

Bu kapsamda ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçlarında ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacak. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında işletilen İZBAN hattı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 30 Ağustos günü gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

hangi hatlar ve bilgi kaynakları:

İndirim ve ücretsiz sefer uygulaması ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, metro, tramvay ve İZTAŞITları kapsıyor; İZBAN ise ayrı bir karara göre tüm yolculara ücretsiz olacak. Hat ve sefer saatleri ile güzergâh bilgilerine ilişkin duyurular ilgili işletmelerin resmi sayfalarından takip edilebilecek.

Resmi bilgi ve sefer saatlerine ulaşılabilecek kaynaklar şunlardır: eshot.gov.tr, ESHOT Mobil, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr. Ayrıca 153 Hemşehri İletişim Hattı'ndan 7 gün 24 saat bilgi alınabilecek.

Belediye yetkilileri, uygulamanın kent içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik geçici bir düzenleme olduğu ve yolcuların güncel sefer bilgileri için resmi kanalları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK.