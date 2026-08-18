Zafer kupası'nda Aydın muaythai takımı madalyalarla döndü

Muaythai Zafer Kupası Afyon'da gerçekleştirildi:

Afyon'da 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye Muaythai Federasyonu Afyon İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Muaythai Zafer Kupası, 45 ilden 386 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva farklı yaş ve kilo kategorilerinde büyük mücadelelere sahne oldu ve Aydın'ı temsil eden sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Aydınlı sporcuların dereceleri:

Turnuvada Alt Genç Bayanlar 45 kg kategorisinde Rabia Sarı şampiyon oldu. Alt Genç Bayanlar 48 kg'de Nisanur Daşdelen ikinci, Büyük Erkekler 91 kg'de Cafer Karadağ ikinci, Büyük Erkekler 71 kg'de ise Kaan Toker üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçlar Aydın'lı sporcuların farklı kategorilerde rekabetçi performans sergilediğini ortaya koydu.

Gala gecesi ve profesyonel çıkışlar:

Turnuvanın ardından düzenlenen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği gala gecesi, Aydınlı sporcuların unutulmaz performanslarına sahne oldu. Gecenin en dikkat çeken ismi Mehmet Taş oldu; dörtlü turnuvada rakiplerini eleyerek şampiyon olan Taş, şampiyonluk kupasının yanı sıra gecenin büyük ödülü olan tam altını da kazandı. Aynı gecede ringe çıkan Emir Avdan ise rakibini nakavt ederek profesyonel Muaythai kariyerine başarılı bir başlangıç yaptı.

İl temsilcisi değerlendirmesi:

Muaythai Federasyonu Aydın İl Temsilcisi ve Muaythai Federasyonu Büyük Erkekler Teknik Kurul Başkanı Murat Delikurt başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: "Genç sporcularımız gerek Zafer Kupası’ndaki üstün performanslarıyla gerekse gala gecesindeki mücadeleleriyle dikkatleri üzerlerine çekti. Kazanılan her madalya, her galibiyet ve ringde gösterilen her mücadele, onların büyük kariyerlerine doğru attıkları önemli birer adım. Aydın Muaythai’si büyüyor, güçleniyor ve yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, ailelerimizi ve destekçilerimizi gönülden tebrik ediyor; Aydınımızın adını daha nice büyük organizasyonda duyuracağımıza inanıyoruz"

Aydın Muaythai’si hem bugünün hem de geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

AYDINLI SPORCULAR ZAFER KUPASI’NDAN BAŞARIYLA DÖNDÜ