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Zafer ruhu üretime ilham veriyor: Gaziantep OSB başkanı Şimşek'in 30 ağustos mesajı

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos'un bağımsızlık mirasını vurgulayarak birlik, üretim ve şehitlerle gazilere minnet ifadelerini paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Zafer ruhu üretime ilham veriyor: Gaziantep OSB başkanı Şimşek'in 30 ağustos mesajı

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Şimşek, bu tarihî kazanımın yalnızca askeri bir başarı olmadığını, milletin kaderini kendi eline alma kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.

Büyük Taarruz ve milli irade:

Şimşek, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açan kritik bir adım olduğunu hatırlattı.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki ileri görüşlülük, kararlılık ve liderliğinin zaferin kazanılmasında belirleyici rol oynadığını söyleyen Şimşek, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu kaydetti.

Gaziantep'in mirası ve gelecek nesillere aktarımı:

Şimşek, Gaziantep'in Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıklarına dikkat çekerek kentin bağımsızlık tarihindeki özel yerini vurguladı. Gaziantep'in düşmana karşı gösterdiği direnişin, Anadolu'nun her köşesinde aynı ruhun varlığını gösterdiğini belirtti ve bu mirasın çocuklarımıza aktarılmasının önemine işaret etti.

Ayrıca Şimşek, 30 Ağustos'un Gaziantep için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyerek yerel hafızanın korunmasının birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Bağımsızlık ruhu ve ekonomik sorumluluk:

Mesajında Türkiye'nin bugün sahip olduğu güçlü ekonomi, üretim kapasitesi ve sanayi altyapısının, bağımsızlık mücadelesinin ruhuyla örtüştüğünü vurgulayan Şimşek, ülkenin kalkınması için üretimin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve küresel rekabette ilerlenmesinin milli sorumluluk olduğunu belirtti.

Gaziantep OSB olarak sanayicilerin ve iş insanlarının bu hedeflere katkı sağlayacak şekilde çalışmasının önemine dikkat çeken Şimşek, ortak hareket edildiğinde elde edilecek kazanımların hem bölgeye hem de ülkeye yansıyacağına değindi.

Mesajının sonunda Başkan Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti ve millete birlik içinde nice bayramlar diledi.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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