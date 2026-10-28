Zeytin işçisi kılığına giren cezaevi firarisi jandarmaya yakalandı

olayın özeti:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, zeytin hasadı döneminde yürüttükleri denetimler sırasında hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisini yakaladı. Firarî kişinin zeytin işçisi kılığına girerek bölgedeki çalışmalara karıştığı tespit edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin hırsızlığı ve aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda Avcılar Mahallesi çevresinde bazı şahısların zeytin işçiliği yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemede A.D. adlı kişinin hem hırsızlık hem de hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şahsın zeytin topladığı ve 35 plakalı araçla Avcılar Mahallesi’nden Edremit yönüne hareket ettiği tespit edildikten sonra, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek bir operasyon düzenledi. Araç durdurularak firarî yakalandı.

yasal süreç ve teslim:

Gözaltına alınan A.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan şahıs, teslim edildiği kurum olarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Jandarma yetkilileri, zeytin hasadı dönemlerinde artan hırsızlık olayları ve aranan şahısların tespitine yönelik denetimlerin süreceğini belirtiyor. Bölge halkı ve üreticiler için bu tür operasyonlar, hem güvenlik hem de tarımsal üretimin korunması açısından önem taşıyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN ZEYTİN HASAT SEZONUNDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SIRASINDA, HAKKINDA 24 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ ZEYTİN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIRKEN YAKALANDI.